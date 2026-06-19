Basen letni "na Pika" w Kielcach gotowy do sezonu! Otwarcie niebawem

Marcin Łataś
Marcin Łataś
2026-06-19 9:38

Zbliżające się wielkimi krokami wakacje to czas, na który czekają wszyscy miłośnicy letniego wypoczynku. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli ponownie korzystać ze słynnego basenu znajdującego się przy ulicy Szczecińskiej w Kielcach. Legendarny obiekt "na Pika" jest już przygotowany do sezonu.

Tętniący życiem basen letni na Pika w Kielcach z mnóstwem kąpiących się osób, relaksujących się na trawie oraz widocznymi w oddali boiskami do siatkówki. Dowiedz się więcej o przygotowaniach do sezonu na naszym portalu.
Autor: Piotr Stańczak

Prace przygotowawcze do sezonu letniego ruszyły pełną parą jakiś czas temu. Dwa tygodnie przed planowanym otwarciem rozpoczęto napuszczanie wody do niecek. Obecnie basen jest już całkowicie napełniony, a obiekt oczekuje na kluczowy etap procedur bezpieczeństwa – pobranie próbek wody przez Sanepid. Wyniki tych badań pozwolą na oficjalne dopuszczenie kąpieliska do użytku.Oficjalne rozpoczęcie sezonu zaplanowano na 27 czerwca. Pierwszy dzień funkcjonowania basenu będzie dniem otwartym, co oznacza całkowicie bezpłatny wstęp dla wszystkich chętnych. 

Po otwarciu basen przejdzie na regularny tryb pracy. Przez całe wakacje, obiekt będzie dostępny dla odwiedzających każdego dnia w godzinach od 10:00 do 18:00.Zarządcy obiektu z optymizmem patrzą na nadchodzące miesiące, licząc na to, że letnia aura dopisze. Pogoda jest bowiem głównym czynnikiem decydującym o frekwencji. Jeśli prognozy się sprawdzą, legendarny basen "na Pika", znów będzie pękał w szwach.