Ciała matki i synów w mieszkaniu, ojciec znaleziony przy balkonie. Zostaną pochowani razem

Rodzinna tragedia za zamkniętymi drzwiami. Nie żyją cztery osoby

Dramatyczne sceny rozegrały się w jednym z bloków na Osiedlu pod Dalnią w Kielcach. Wezwani na miejsce funkcjonariusze dokonali przerażającego znaleziska. W zamkniętym od środka mieszkaniu odnaleziono trzy ofiary – 52-letnią matkę i jej dwóch synów w wieku nastoletnim. Zwłoki czwartej osoby, 55-letniego ojca, znaleziono powieszone przy balkonie. Ta niewyobrażalna zbrodnia wstrząsnęła regionem, a prokuratura stara się ustalić przebieg wydarzeń.

Co ważne, rodzina uchodziła w okolicy za bardzo spokojną. Z informacji zebranych przez śledczych wynika, że nic nie zwiastowało nadchodzącej tragedii. Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód poinformowała, że małżeństwo i ich dzieci nigdy nie znajdowali się w zainteresowaniu policji. Pod tym adresem nie odnotowano żadnych zgłoszeń dotyczących przemocy domowej ani innych interwencji. W opinii sąsiadów była to rodzina bezkonfliktowa, wiodąca zwykłe, ustabilizowane życie.

Aktualnie organy ścigania starają się odtworzyć ostatnie momenty życia zmarłych. Główna hipoteza zakłada, że 55-letni mężczyzna zabił żonę i obu synów, a następnie sam popełnił samobójstwo. Chociaż wersja o samobójstwie rozszerzonym jest najbardziej prawdopodobna, śledczy analizują wszystkie scenariusze, by ostatecznie wykluczyć udział osób trzecich.

Kluczowe dla rozwiązania sprawy będą wyniki sekcji zwłok. Została ona zlecona przez prokuraturę i odbyła się w środę, 14 października. Biegli medycy sądowi przekażą wstępne wnioski dopiero w następnym tygodniu. Jednocześnie policjanci prowadzą przesłuchania świadków, w tym sąsiadów i rodziny, co ma pomóc w zrozumieniu motywów tej zbrodni.

Rodzina będzie pożegnania podczas wspólnej uroczystości

Zmarli członkowie rodziny zostaną pochowani wspólnie. Uroczystości żałobne odbędą się w sobotę, 17 października. O godzinie 10:00 w kościele w Mniowie rozpocznie się msza święta. Po jej zakończeniu ciała tragicznie zmarłych członków rodziny zostaną złożone na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Osoby w kryzysie psychicznym lub przeżywające żałobę mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia. Pomoc oferowana jest pod następującymi numerami telefonów:

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

116 123 – linia wsparcia dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym.

800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

800 108 108 – darmowa pomoc w przypadku żałoby.

800 111 123 – Tumbo Pomaga – wsparcie dla najmłodszych po stracie bliskich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie pokonackryzys.pl. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

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