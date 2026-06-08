Eska Summer City w Noe Parku! Sprawdź nowe atrakcje i strefy rozrywki w Skarżysku [ZDJĘCIA]

Pięć stref żywiołów w Noe Parku. Z jakich atrakcji można skorzystać?

Noe Park to wyjątkowe miejsce na mapie województwa świętokrzyskiego, które łączy aktywną zabawę z edukacją i relaksem na świeżym powietrzu. Cały teren plenerowy został podzielony na pięć tematycznych stref, z których każda oferuje zupełnie inne wrażenia:

Strefa Wody – idealna na upalne dni; znajdziemy tu wodne place zabaw, karuzele wodne oraz widowiskową karuzelę „Ośmiornica”.

Strefa Wiatru – przestrzeń dla fanów adrenaliny, w której królują parki linowe oraz karuzele łańcuchowe.

Strefa Ziemi – to tutaj można spotkać egzotyczne zwierzęta w Mini Zoo

Strefa Słońca – kolorowa przestrzeń naszpikowana nowoczesnymi placami zabaw i karuzelami dla najmłodszych.

Strefa Eden (Rajski Ogród) – oaza spokoju stworzona z myślą o seniorach i rodzicach szukających wyciszenia wśród pięknej zieleni

Sercem parku pozostaje gigantyczny, 90-metrowy dmuchaniec w kształcie statku, który niezmiennie jest absolutnym hitem dla dzieciaków szukających dynamicznej zabawy.

Ambitne plany rozbudowy. Nadchodzi prawdziwa Arka Noego!

To, co dzisiaj widzimy na Bernatce, to dopiero część ogromnego projektu. Właściciel obiektu zdradza, że inwestycja realizowana jest etapami. Największe przedsięwzięcie wciąż przed nami – do 2027 roku w centrum kompleksu ma powstać wielofunkcyjny, wielopoziomowy budynek inspirowany biblijną Arką Noego. W jego wnętrzu znajdą się spektakularne, całoroczne atrakcje: nowoczesne oceanarium, palmiarnia, kino 7D oraz interaktywne dioramy edukacyjne.

Eska Summer City rozkręciła niedzielę w Skarżysku – szukajcie się na zdjęciach!

Nasza niedzielna wizyta udowodniła, że Noe Park to świetny kierunek na jednodniowy, rodzinny wypad. Pogoda dopisała, eskowym gadżetom nie było końca, a uśmiechy nie schodziły z twarzy dzieci i dorosłych. Czy ekipa Eska Summer City złapała Was w obiektywie? Przejdźcie do naszej galerii, zobaczcie pełną fotorelację z 7 czerwca i sprawdźcie, jak aktualnie prezentuje się ten niesamowity park rozrywki!