Eska Summer City w Pacanowie! Będziemy na 24. Festiwalu Kultury Dziecięcej

Magiczny początek i teatralne emocje

Świętowanie tradycyjnie zainauguruje barwny Bajkowy Korowód, który przejdzie ulicami miasta. Przebrani w fantazyjne stroje uczestnicy, w otoczeniu znanych z bajek postaci, oficjalnie wprowadzą mieszkańców i turystów w klimat zabawy.

Tuż po otwarciu imprezy uwaga widzów przeniesie się na festiwalową scenę, która w tym roku ugości znakomitych artystów. Teatr Lufcik na Korbkę zaprezentuje interaktywne widowisko „Teo Przyjazny Dinozaur”, łączące lalkarstwo i pantomimę z mądrym przesłaniem o akceptacji. Ta sama grupa rozbawi publiczność pokazem „Wesoły Cyrk Pana Pedrro”. Z kolei formacja The Trick Brothers w swoim ulicznym show „Odyseja narciarska” postawi na solidną dawkę humoru, akrobatyki i nieprzewidywalnej improwizacji.

O to, by nikt w publiczności nie stał w miejscu, zadba z kolei uwaga najmłodszych – muzyczny zespół Centrum Uśmiechu, który porwie dzieci do tańca swoimi największymi przebojami.

Genialny czterolatek, iluzja i... wielkie urodziny

Organizatorzy zadbali o obecność wyjątkowych gości. Na scenie swoje spektakularne umiejętności zaprezentuje Gabriel Kuliberda – mały geniusz znany z programu „Mam Talent!”, który potrafi bezbłędnie wskazać na mapie i rozpoznać flagi niemal każdego państwa. O oprawę pełną magii i niedowierzania zadba iluzjonista Marek Polak. Będziemy również my – ekipa ESKA Summer City 2026 i stworzymy specjalną strefę chilloutu z konkursami.

Ważnym punktem programu będą również huczne, 93. urodziny najsłynniejszego mieszkańca Pacanowa – Koziołka Matołka. Jubilat nie zapomniał o gościach; z tej okazji na wszystkich odwiedzających czekać będzie słodki poczęstunek.

Eksplozja kreatywności w strefie warsztatów

Festiwal w Pacanowie to nie tylko oglądanie występów, ale przede wszystkim aktywne działanie. Przez całe popołudnie dzieci będą mogły spróbować swoich sił w unikalnych rzemiosłach i rękodziele. Na stoiskach warsztatowych powstaną m.in. własnoręcznie robione świece sojowe, ekologiczne botaniczne torby, domki-skarbonki oraz czekoladowe lizaki. Coś dla siebie znajdą też miłośnicy tradycji – zaplanowano pokazy i naukę garncarstwa, kowalstwa artystycznego, a także malowania na szkle i wodzie.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, UNICEF Polska oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik. Sponsorem głównym imprezy jest Enea Elektrownia Połaniec.

Wstęp na wydarzenie to gwarancja niezapomnianych, rodzinnych wspomnień. Europejskie Centrum Bajki zaprasza do wspólnej zabawy każdego, kto chce choć na jeden dzień przenieść się do świata beztroskiej wyobraźni. Do zobaczenia 7 czerwca w Pacanowie!