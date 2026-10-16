Horror pod Kielcami! Zepsute jedzenie, nielegalny alkohol i truchła szczurów na posesji 68-latka

Makabryczne odkrycie pod Kielcami

W minioną środę funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wkroczyli na teren jednej z posesji w gminie Zagnańsk. Widok, jaki zastali na miejscu, urągał wszelkim standardom sanitarnym.

Na nieruchomości ujawniono produkty służące do przygotowywania żywności, gotowe wyroby spożywcze oraz alkohol. Część magazynowanych artykułów była całkowicie zepsuta, a sposób ich przechowywania pozostawiał wiele do życzenia. Co najbardziej przerażające, na terenie całej posesji poniewierały się liczne truchła myszy i szczurów - relacjonuje Małgorzata Perkowska Kiepas rzecznik kieleckiej policji.

Nalot służb! Czy zepsute jedzenie trafiało do sklepów?

Ze względu na potężną skalę nieprawidłowości, do akcji natychmiast zaangażowano szereg instytucji i inspekcji. Na miejscu interweniowali przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wód Polskich, Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Urzędu Gminy w Zagnańsku.

Śledczy badają obecnie kilka krytycznych wątków. Sprawdzają nie tylko składowanie odpadów zagrażających zdrowiu ludzi i środowisku, ale także okoliczności związane z wytwarzaniem alkoholu etylowego. Najbardziej niepokojącym pytaniem pozostaje jednak to, czy skażone artykuły spożywcze pochodzące z tej nieruchomości były wprowadzane do obrotu i mogły trafić na stoły nieświadomych konsumentów - mówi Małgorzata Perkowska Kiepas.

68-latek w rękach policji. Grozi mu surowa kara!

W związku z tą bulwersującą sprawą policjanci zatrzymali 68-letniego mieszkańca gminy Zagnańsk. Mężczyzna spędził noc w policyjnej celi, po czym został doprowadzony do prokuratury.

Podejrzany usłyszał zarzut dotyczący składowania odpadów lub substancji w takich warunkach i w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka albo spowodować znaczne szkody w środowisku naturalnym. Za ten czyn 68-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.