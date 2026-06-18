Mniej strzeżonych kąpielisk w regionie świętokrzyskim! To niepokojący trend ostatnich lat

Sezon wakacyjny i upalne letnie dni przyciągają nad wodę tysiące mieszkańców oraz turystów. Województwo świętokrzyskie posiada wiele zbiorników, które powinny zadowolić wszystkich poszukujących ochłody. Aby wypoczynek był bezpieczny, warto wybierać wyłącznie miejsca oficjalnie zgłoszone, gdzie stan wody jest regularnie kontrolowany przez Sanepid, a nad bezpieczeństwem osób wchodzących do wody czuwają wykwalifikowani ratownicy WOPR. Zauważalny jest jednak niepokojący trend. Świętokrzyskie gminy coraz rzadziej chcą tworzyć zorganizowane kąpieliska. Ratowników nie będzie m.in na zbiorniku Umer, ani na zalewie Kaniów, mimo że wcześniej obiekty przeszły kosztowne rewitalizacje. Innym znanym akwenem jest Chańcza, gdzie od lat brakuje ratownika. W ten sposób gminy szukają oszczędności, co nie podoba się mieszkańcom województwa i władzom WOPR-u. Pełna lista bezpiecznych kąpielisk będzie dostępna pod koniec czerwca.

Jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych punktów jest Sielpia, położona w powiecie koneckim. Miejsce to, przez wielu nazywane „Świętokrzyską Ibizą”, stanowi największy kurort wypoczynkowy w Świętokrzyskiem. Otoczony gęstymi lasami zalew przyciąga szerokimi, piaszczystymi plażami, charakterystycznym molo oraz imponującą infrastrukturą turystyczną. Na miejscu działa ogromna wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków, a wokół zbiornika tętni życie gastronomiczne i noclegowe, co czyni Sielpię idealnym wyborem zarówno na jednodniowy relaks, jak i na dłuższy urlop.

Osoby szukające wypoczynku bliżej Kielc bardzo chętnie wybierają zalew w Cedzynie. Obiekt ten oferuje dwie oficjalne, strzeżone strefy kąpielowe – po wschodniej oraz zachodniej stronie akwenu. Po gruntownej modernizacji i remoncie tamy, Cedzyna zyskała piękną promenadę spacerową, ścieżkę rowerowo-edukacyjną oraz nowoczesne zaplecze sportowe, w tym boiska do siatkówki plażowej i place zabaw dla najmłodszych.

Równie atrakcyjną propozycją jest zbiornik Wilków. To malowniczy akwen z plażą, wokół której ciągnie się ponad dwukilometrowa, asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa, idealna dla miłośników rolek czy rowerów.

Popularnością cieszy się również Borków w gminie Daleszyce. Plażowicze mogą tam korzystać z piaszczystego zejścia do wody, spacerować po molo lub wypożyczyć sprzęt pływający w lokalnej bazie rekreacyjnej.

Z kolei dla rodzin z mniejszymi dziećmi świetną alternatywą jest kameralny i bardzo zadbany zbiornik w Morawicy. Czysta plaża, bliskość miejskiej infrastruktury sportowej oraz regularne kontrole czystości wody sprawiają, że jest to jedno z najchętniej wybieranych miejsc na letni relaks.

Oficjalny sezon kąpielowy w regionie startuje już 25 czerwca i trwa zazwyczaj do końca sierpnia. Wyznaczone strefy dla dzieci i dorosłych (oznakowane odpowiednio czerwonymi i żółtymi bojami) gwarantują, że nikt nie przekroczy bezpiecznej głębokości bez wiedzy ratowników. Warto też wybierać miejsca, które są w pełni przebadane przez Sanepid i strzeżone przez ratowników. Lista takich kąpielisk będzie dostępna pod koniec czerwca.