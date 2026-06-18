Kielce znów są bazą dla znanych europejskich klubów piłkarskich! Rozpoczynają się obozy przygotowawcze

Co sprawia, że zagraniczne drużyny tak chętnie wracają do Kielc? Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, Jacek Domoradzki, wskazuje przede wszystkim na panujący świetny mikroklimat. Szczególnie doceniają go piłkarze z południa Europy, którzy w kieleckich warunkach czują się znakomicie podczas intensywnych treningów. Kluczowym elementem jest również logistyka. Drużyny stacjonują przede wszystkim w hotelu Binkowski, skąd mają bardzo blisko do swojej głównej bazy treningowej – stadionu przy ulicy Szczepaniaka.

Aby sprostać wymaganiom profesjonalnych klubów, miasto dba o najwyższy standard boisk. Stadion na Szczepaniaka przeszedł przed obozami gruntowny remont oraz szereg specjalistycznych zabiegów agrotechnicznych.

Tegoroczna lista gości robi wrażenie i nie ma na niej drużyn anonimowych. Pierwszy obóz w Kielcach rozpoczęło już rumuńskie Dinamo Bukareszt. W kolejce do treningów w stolicy świętokrzyskiego czekają następne renomowane zespoły: Omonia Nikozja (Cypr), Anorthosis Famagusta (Cypr), Atromitos Ateny (Grecja) oraz młodzieżowa reprezentacja Kuwejtu U-21.