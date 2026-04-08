Od hotelu pracowniczego do symbolu problemów społecznych

Historia bloku przy Młodej 4 sięga 1982 roku, kiedy to oddano do użytku dziesięciopiętrowy hotel pracowniczy z ponad 150 lokalami. Przez dekady miejsce to zyskało ogólnopolską złą sławę, stając się symbolem patologii i częstych interwencji policji. Codziennością były tu awantury, bójki, pożary, wandalizm.

Proces wykwaterowywania lokatorów z tzw."kieleckiego Marriottu" trwał wiele lat. Ostatecznie budynek opustoszał w listopadzie 2023 roku, gdy ostatnia mieszkanka otrzymała lokal zastępczy, a wieżowiec został definitywnie zamknięty i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Decyzja o wyburzeniu zdewastowanej konstrukcji otworzyła drogę do zaplanowania nowej, bezpiecznej przestrzeni dla kielczan.

Nowe osiedle Kielc. Nowoczesna architektura i funkcjonalność

Obecne plany inwestycyjne zakładają budowę zespołu nowoczesnych budynków wielorodzinnych o łącznej powierzchni przekraczającej 5000 metrów kwadratowych. W ramach projektu powstanie ponad 100 mieszkań komunalnych, które mają być przeciwieństwem dotychczasowej ciasnoty i zaniedbania. Miasto odeszło od koncepcji kumulowania problemów w jednym wieżowcu na rzecz rozproszonej, niskiej zabudowy, która lepiej sprzyja integracji społecznej.

Każdy z planowanych obiektów ma posiadać garaże podziemne, które w razie potrzeby będą pełnić funkcję miejsc doraźnego schronienia. Inwestycja przewiduje również naziemne miejsca parkingowe, komórki lokatorskie oraz lokale usługowe na parterach budynków, co ma ożywić okolicę i zapewnić mieszkańcom łatwy dostęp do podstawowej infrastruktury. Projekt ma stać się wzorem dla innych miast w zakresie nowoczesnego budownictwa komunalnego.

Zielona przestrzeń i komfort mieszkańców

Nowa inwestycja przy Młodej 4 to nie tylko budynki, ale przede wszystkim kompleksowe zagospodarowanie całego terenu. Architekci biorący udział w konkursie muszą uwzględnić bogatą sieć dróg dojazdowych, wygodne dojścia dla pieszych oraz pochylnie, które uczynią osiedle dostępnym dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Priorytetem jest stworzenie miejsca przyjaznego rodzinom i sprzyjającego rekreacji.

Ogłaszamy konkurs architektoniczny na nowe zagospodarowanie terenu przy ul. Młodej 4 - napisała na swoim fanpage prezydentka Kielc, Agata Wojda. Miejsca, które od lat kojarzy się z negatywnym wizerunkiem, a teraz ma szansę stać się symbolem nowoczesnego, dostępnego budownictwa komunalnego i ważnym elementem naszej polityki mieszkaniowej.[...] Projekt obejmuje też kompleksową koncepcję zagospodarowania terenu: zieleń, przestrzenie rekreacyjne, place zabaw, drogi dojazdowe, dojścia i pochylnie z myślą o komforcie mieszkańców.

Miasto chce, aby ten teren przestał kojarzyć się z betonową pustynią i stał się estetycznym punktem na mapie Kielc.

Model najmu wspierający lokalny rynek pracy

Inwestycja przy Młodej 4 wprowadza innowacyjne podejście do polityki mieszkaniowej Kielc poprzez zastosowanie mieszanego modelu najmu. Nowe lokale trafią nie tylko do osób znajdujących się na listach oczekujących na mieszkania komunalne, ale także do studentów i młodych specjalistów. Taka struktura mieszkańców ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu i stymulować rozwój gospodarczy miasta.

Znaczenie inwestycji dla przyszłości Kielc

Budowa osiedla przy Młodej 4 to jedna z kluczowych inwestycji w Kielcach, która trwale zmieni tkankę miejską. Zamiast straszącej ruiny powstanie nowoczesna, tętniąca życiem dzielnica, która odetnie się od bolesnej historii "kieleckiego Marriottu". To wyraźny sygnał, że miasto stawia na rozproszone budownictwo komunalne wysokiej klasy, które służy wszystkim grupom społecznym i buduje nową, pozytywną tożsamość lokalnych osiedli.

źródła: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, UM Kielce.