Krzysztof Lijewski trenerem Industrii Kielce! Otrzymał ogromne zaufanie

Industria Kielce poinformowała o podpisaniu kontraktu z Krzysztofem Lijewskim. Nowy szkoleniowiec złożył podpis pod umową, która będzie obowiązywała przez dwa najbliższe sezony. Dla Lijewskiego to naturalny awans w strukturach klubu – przez ostatnich sześć lat zbierał cenne doświadczenie jako asystent pierwszego trenera, a od 24 kwietnia bieżącego roku, w obliczu odejścia Talanta Dujszebajewa tymczasowo, ale samodzielnie poprowadził zespół.

Ta decyzja z powierzeniem drużyny dotychczasowemu drugiemu trenerowi okazała się strzałem w dziesiątkę. Końcówka sezonu w wykonaniu kielczan rozwiała wszelkie obawy kibiców i zarządu. Pod wodzą Lijewskiego Industria w wielkim stylu zdominowała odwiecznego rywala, Orlen Wisłę Płock, odzyskując po dwóch latach panowanie na krajowym podwórku.

Nowa umowa gwarantuje stabilizację sztabu szkoleniowego w kluczowym momencie. Przed kieleckim zespołem krótkie urlopy, po których rozpoczną się przygotowania do obrony mistrzowskiego tytułu oraz kolejnej kampanii w EHF Lidze Mistrzów. Losowanie prestiżowych europejskich rozgrywek zaplanowano już na 26 czerwca.