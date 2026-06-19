Krzysztof Lijewski trenerem Industrii Kielce! Otrzymał ogromne zaufanie

Marcin Łataś
Marcin Łataś
2026-06-19 9:17

Krzysztof Lijewski na dłużej zagości na ławce trenerskiej Industrii Kielce. Były wybitny reprezentant Polski, który pod koniec ubiegłego sezonu przejął stery w drużynie po odejściu Talanta Dujszebajewa, podpisał nowy, dwuletni kontrakt. Decyzja władz klubu to efekt spektakularnego finiszu rozgrywek i odzyskania tytułu mistrza kraju.

Krzysztof Lijewski, nowy trener Industrii Kielce, w granatowej marynarce i białym T-shircie, siedzi z zamyśloną miną podczas konferencji. Obok niego mężczyzna w garniturze i krawacie. O awansie i dwuletnim kontrakcie Lijewskiego przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Industria Kielce/ Materiały prasowe

Industria Kielce poinformowała o podpisaniu kontraktu z Krzysztofem Lijewskim. Nowy szkoleniowiec złożył podpis pod umową, która będzie obowiązywała przez dwa najbliższe sezony. Dla Lijewskiego to naturalny awans w strukturach klubu – przez ostatnich sześć lat zbierał cenne doświadczenie jako asystent pierwszego trenera, a od 24 kwietnia bieżącego roku, w obliczu odejścia Talanta Dujszebajewa tymczasowo, ale samodzielnie poprowadził zespół.

Ta decyzja z powierzeniem drużyny dotychczasowemu drugiemu trenerowi okazała się strzałem w dziesiątkę. Końcówka sezonu w wykonaniu kielczan rozwiała wszelkie obawy kibiców i zarządu. Pod wodzą Lijewskiego Industria w wielkim stylu zdominowała odwiecznego rywala, Orlen Wisłę Płock, odzyskując po dwóch latach panowanie na krajowym podwórku.

Nowa umowa gwarantuje stabilizację sztabu szkoleniowego w kluczowym momencie. Przed kieleckim zespołem krótkie urlopy, po których rozpoczną się przygotowania do obrony mistrzowskiego tytułu oraz kolejnej kampanii w EHF Lidze Mistrzów. Losowanie prestiżowych europejskich rozgrywek zaplanowano już na 26 czerwca.