Nadchodzi Świętokrzyska Biesiada Kabaretowa 2026! Dawka humoru na kieleckiej Kadzielni

Kielecki Amfiteatr Kadzielnia szykuje się do tradycyjnego wydarzenia. W sobotę, 20 czerwca 2026 roku, odbędzie się tam Świętokrzyska Biesiada Kabaretowa. To wyjątkowe widowisko wystartuje o godzinie 20:00 i zgromadzi na scenie czołówkę krajowej sceny satyrycznej.

i Autor: Weronika Wawszczyk