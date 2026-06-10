Nadchodzi Świętokrzyska Biesiada Kabaretowa 2026! Dawka humoru na kieleckiej Kadzielni

Organizatorzy zadbali o zróżnicowany program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Przed kielecką publicznością zaprezentują się:
- Marcin Daniec – ikona polskiej estrady i prawdziwy król improwizacji, który jak nikt inny potrafi skrócić dystans z widownią.
- Kabaret pod Wyrwigroszem – krakowscy weterani sceny (w składzie m.in. Beata i Łukasz Rybarscy), słynący z kapitalnych parodii muzycznych i dynamicznych skeczy.
- Kabaret Chyba – wrocławska formacja, która podbija serca widzów świeżym spojrzeniem na codzienność i błyskotliwymi puentami.
- Kabaret z Konopi – doskonale znane w regionie trio, gwarantujące mnóstwo energii i zaskakujących zwrotów akcji.
- Kabaret Trzecia Strona Medalu – grupa łącząca ostry, inteligentny humor z muzyką na żywo, w której pierwsze skrzypce (a właściwie miech) gra akordeon.
Całe wydarzenie swoim słynnym, zaraźliwym uśmiechem i wielką klasą poprowadzi doskonale znana Katarzyna Pakosińska.
Świętokrzyska Biesiada Kabaretowa 2026 rozpocznie się 20 czerwca, o godzinie 20:00.