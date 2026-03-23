Nie żyje młody strażak Damian. Zmarł dzień po tym, jak znaleziono dawcę do przeszczepu

Damian Dąbrowski z OSP Waśniów zmagał się z nawrotem potwornej choroby

Przez całe swoje życie Damian Dąbrowski angażował się w ratowanie innych ludzi. Na co dzień służył jako ochotnik w jednostce OSP Waśniów, pracował na stanowisku pielęgniarza w GVM Carint oraz ŚCRMiTS, a także wspierał Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy zlokalizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niestety, z czasem sam zaczął wymagać pilnego ratunku. W 2020 roku specjaliści wykryli u niego chłoniaka anaplastycznego ALK+. Mężczyzna natychmiast podjął wyczerpującą batalię o własne zdrowie, która po trzech latach przyniosła pozytywne efekty - wyniki tomografii potwierdziły ustąpienie nowotworu. Niestety, spokój nie potrwał długo. We wrześniu 2025 roku zdiagnozowano u niego wtórną ostrą białaczkę szpikową, a jedyną drogą ratunku okazał się pilny przeszczep. Ponieważ nikt z krewnych nie mógł zostać dawcą, rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania dawcy. Rodzina nieustannie apelowała o oddawanie krwi i rejestrowanie się w bazach szpiku. Przełom nastąpił w czwartek, 19 marca, kiedy bliscy ogłosili znalezienie odpowiedniego kandydata na dawcę. Organizm 28-latka był jednak zbyt osłabiony, by od razu przeprowadzić zabieg. Zaledwie dobę później nadeszły tragiczne informacje.

Śmierć 28-letniego strażaka. Koledzy żegnają druha z Waśniowa

Dokładnie 20 marca najbliżsi 28-latka oficjalnie poinformowali o jego przedwczesnej śmierci. Tragiczne doniesienia wywołały natychmiastową reakcję w mediach społecznościowych, które błyskawicznie wypełniły się wspomnieniami o zmarłym. Znajomi oraz koledzy z jednostki we wzruszających słowach oddali hołd zmarłemu druhowi.

„Damian, zapamiętamy Cię jako osobę zawsze uśmiechniętą oraz gotową nieść pomoc zawsze o każdej porze dnia i nocy oraz każdych warunkach. Damian, to wszystko jeszcze za wcześnie…” - wspomina Ratownictwo Powiatu Ostrowieckiego.

„Będzie Cię nam brakować Druhu” - napisali z kolei strażacy z OSP Waśniów.

„Damian całe swoje młode życie poświęcał innym ratował ludzkie życie jako pielęgniarz, ratownik i strażak ochotnik. Przez wiele lat razem z nami spełniał swoją misję w Harcerskim Centrum Pierwszej Pomocy. Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi” - przypomina Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

„Zapamiętamy Go jako osobę zawsze uśmiechniętą, która bez względu na porę dnia, nocy czy panujące warunki, była gotowa nieść pomoc każdemu, kto jej potrzebował” - piszą strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pogrzeb Damiana Dąbrowskiego. Kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie?

Krewni 28-latka udostępnili szczegóły dotyczące ceremonii żałobnej. Ostatnia droga zmarłego strażaka zaplanowana jest na najbliższy czwartek, 26 marca. Uroczystości pogrzebowe otworzy wspólny różaniec, który rozpocznie się o godzinie 12:30 w waśniowskim kościele pw. św. Piotra i Pawła. Dokładnie pół godziny później w świątyni odprawiona zostanie msza święta. Bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa żałobnego trumna z ciałem Damiana zostanie złożona w grobie na terenie miejscowego cmentarza parafialnego.