Nowa fontanna, ogrody deszczowe i czystsza woda. Tak ma wyglądać staw w Parku Miejskim w Kielcach

Gigantyczne wsparcie z Unii Europejskiej

Całe przedsięwzięcie oszacowano na 14 495 350,50 zł. Co najważniejsze, znaczna część tej sumy nie pochodzi z miejskiej kasy – aż 11 161 419,89 zł stanowi dofinansowanie z unijnego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Dzięki temu serce Kielc przejdzie wielką metamorfozę bez nadmiernego obciążania lokalnego budżetu.

Czystsza woda i nowe życie zbiornika

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości wody oraz stworzenie warunków przyjaznych naturze i spacerowiczom. Zbiornik zostanie gruntownie odmulony i oczyszczony naturalnymi metodami. Jego brzegi wzmocnią specjalne maty roślinne, a woda będzie filtrowana m.in. dzięki nowym nasadzeniom roślinności wodnej i nadbrzeżnej.

O odpowiednie natlenienie i stan sanitarny zadba niezależny system napowietrzania oraz monitoring. Wisienką na torze dla odwiedzających będzie zmodernizowana fontanna, która na nowo stanie się wizytówką tej części parku.

Jak podkreśliła, prezydentka Kielc Agata Wojda planowane prace połączą odnowienie tego miejsca z rozwiązaniami odpowiadającymi na wyzwania związane ze zmianami klimatu.

Ogłosiliśmy przetarg na rewitalizację stawu i jego otoczenia w Parku Miejskim. To ważny etap prac nad miejscem, które od pokoleń jest częścią codzienności Kielczan – powiedziała Agata Wojda.

Ogrody deszczowe i koniec z zalewaniem

Projekt stawia na ekologiczne zarządzanie wodami opadowymi. W otoczeniu stawu pojawią się ogrody deszczowe oraz nowo wykonane, przepuszczalne alejki o nawierzchni mineralno-żywicznej. Dzięki temu deszczówka, zamiast spływać do kanalizacji, powoli wsiąknie w grunt, zasilając parkową zieleń. Powstanie także specjalna instalacja pozwalająca wykorzystywać wodę ze stawu do podlewania roślinności.

Wygoda dla każdego i ochrona przyrody

Duże zmiany odczują spacerowicze. Wokół stawu staną nowe ławki i kosze na śmieci, wyremontowane zostaną schody, a cała przestrzeń zyska energooszczędne oświetlenie. Odnowiony zostanie również istniejący mostek. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami oraz rodzicach z wózkami zaprojektowano wygodne podjazdy.

Co stanie się z fauną zamieszkującą zbiornik? Władze miasta uspokajają – "wszystkie prace w zabytkowym parku będą prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków oraz pod ścisłym nadzorem specjalistów. Poziom wody będzie obniżany pod kontrolą, a ryby i inne organizmy wodne zostaną bezpiecznie odłowione i zabezpieczone".

Kiedy zobaczymy efekty?

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” – wybrany wykonawca najpierw opracuje dokumentację i uzyska pozwolenia, a następnie przystąpi do robót budowlanych. Zainteresowane firmy mogą składać oferty w przetargu do 9 listopada.

Prace w terenie mają ruszyć w 2027 roku, a oficjalne zakończenie przebudowy stawu zaplanowano na 31 sierpnia 2028 roku. To jednak nie koniec dobrych wiadomości – odnowa akwenu będzie pierwszym etapem szerszej rewaloryzacji całego Parku Miejskiego, która ma zakończyć się do końca 2029 roku.