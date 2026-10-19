Oficjalnie: Jacek Zieliński zwolniony z Korony Kielce!

Jacek Zieliński po sromotnej porażce z Lechem Poznań 1:6 został zwolniony z Korony Kielce. 65-letni szkoleniowiec pracował w Kielcach od sierpnia 2024. Trener prowadził Koronę w 76 meczach w PKO BP Ekstraklasie. 26 wygrał, 24 zremisował i 26 przegrał. Klub prowadzi rozmowy z potencjalnymi następcami Jacka Zielińskiego. Ogłoszenie nowego szkoleniowca ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Korona w najbliższej kolejce podejmie na Exbud Arenie GKS Katowice. Początek meczu w sobotę o godzinie 14:45.