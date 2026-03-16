Pacanów w budowie: Europejskie Centrum Bajki przechodzi gruntowną metamorfozę!

Europejskie Centrum Bajki wkracza w nową erę. Zaplanowana modernizacja to ambitny projekt podzielony na kilka kluczowych etapów, których celem jest odświeżenie wizerunku placówki oraz jeszcze lepsze dostosowanie jej do potrzeb współczesnych gości, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Nowa elewacja i „Bajkowy Świat” 2.0

Pierwszym widocznym znakiem zmian będzie nowa elewacja budynku głównego. Do jej wykonania zostanie wykorzystane egzotyczne drewno eukaliptusowe, które ozdobi również podesty i kuźnię w ogrodzie. To jednak dopiero początek.

Największą rewolucję przejdzie kultowa wystawa „Bajkowy Świat”. Modernizacja zakłada:

Całkowitą dostępność: likwidację barier architektonicznych i zmianę kierunku zwiedzania, by ułatwić poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Nowoczesną oprawę: nową scenografię oraz multimedia.

Nowych bohaterów: do dotychczasowej ekipy dołączą nowe postaci literackie.

Metamorfozę przejdzie również księgarnia oraz hol główny, które zyskają spójny, nowoczesny wygląd.

Szlakiem Koziołka Matołka

Zmiany nie omijają otoczenia Centrum. W ogrodzie powstaje Szlak Przygód Koziołka Matołka. Jego centralnym punktem jest już nowa, brązowa rzeźba słynnego wędrowca, autorstwa Sławomira Micka. Wkrótce dołączy do niej 10 tablic edukacyjnych opisujących przygody Koziołka, przygotowanych również w alfabecie Braille'a.

Dodatkowo, fani „Kaczki Dziwaczki” mogą liczyć na nowe atrakcje w ogrodzie – na stawie pojawiły się wyspy oczyszczające wodę oraz domki dla ptaków, a oferta artystyczna wzbogaciła się o nowy spektakl dedykowany tej postaci.

Co z kinem i gastronomią?

W planach na najbliższe miesiące jest modernizacja Kina Szkatułka. Wymienione zostaną fotele i podłoga, a dla osób niedosłyszących zainstalowana zostanie pętla indukcyjna. Z kolei dzięki wsparciu z Ministerstwa Kultury, sala teatralna wzbogaci się o nowoczesny projektor, a repertuar o spektakl o Calineczce.

Dla zgłodniałych podróżników dobrą wiadomością jest rozbudowa Bistro u Koziołka, które powiększa swoją bazę gastronomiczną w Parku Edukacyjnym Akademia Bajki.

Ważne dla turystów: Harmonogram prac

Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki uprzedza, że:

- Ze względu na skalę prac, budynek główny będzie wyłączony z użytku do końca sierpnia bieżącego roku. Nie oznacza to jednak, że Pacanów zamiera! - dodaje Aleksandra Stachniak.

Od 1 maja otwiera się Park Edukacyjny Akademia Bajki, gdzie odbywać się będą cykliczne wydarzenia:

1 maja: Literacka Majówka.

7 czerwca: Wielki Festiwal Kultury Dziecięcej.

Lipiec: Spotkania z cyklu „Śpiewaj i Tańcz na Ludowo”.

Pełne otwarcie odświeżonego, „nowego” Pacanowa planowane jest na jesień tego roku. Wszystko wskazuje na to, że warto poczekać na tę nową jakość w świecie polskich bajek.