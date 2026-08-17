Jezioro Chańcza – królowa świętokrzyskich jezior

Jezioro Chańcza, położone w malowniczej dolinie rzeki Łagowianki, to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych i największych jezior w województwie świętokrzyskim. Znajduje się w gminie Raków w powiecie kieleckim, już na pograniczu ze staszowskim. Położony jest na wysokości 216,8 metrów nad poziomem morza. Obszar zalewu obejmuje tereny otuliny Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Jego powierzchnia wynosi około 350 hektarów, a maksymalna głębokość sięga 12 metrów.

Dlaczego Chańcza zasługuje na miano królowej świętokrzyskich jezior?

Jej atutami są:

Krystalicznie czysta woda: jezioro Chańcza słynie z czystej wody, która zachęca do kąpieli i uprawiania sportów wodnych,

malownicze krajobrazy: otoczenie jeziora to prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Brzegi porastają lasy i łąki, tworząc idealne warunki do pieszych i rowerowych wycieczek,

bogata infrastruktura turystyczna: nad jeziorem działają: Hotel Chańcza, Tawerna Chańcza. Atrakcje oferują prywatni przedsiębiorcy czy najemcy.

raj dla wędkarzy: jezioro obfituje w ryby, takie jak sandacze, szczupaki, okonie, leszcze i płocie, co czyni je popularnym miejscem wśród wędkarzy.

Atrakcje nad Jeziorem Chańcza:

Plażowanie i kąpiele: Liczne plaże nad jeziorem Chańcza to idealne miejsce na relaks i kąpiele słoneczne,

sporty wodne: Można tu uprawiać żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo, rowery wodne i wiele innych sportów wodnych, przy tym podziwiać malownicze widoki,

wędkarstwo: Jezioro Chańcza to raj dla wędkarzy, którzy mogą tu złowić wiele gatunków ryb,

wycieczki piesze i rowerowe: okolice jeziora to idealne miejsce na wycieczki piesze i rowerowe. Można tu podziwiać piękne krajobrazy i odkrywać uroki świętokrzyskiej przyrody,

Dojazd samochodem jest bardzo dobry, a nad jeziorem znajdują się liczne parkingi.

Chańcza to odpowiednie miejsce dla miłośników plażowania oraz turystyki. Kilka kilometrów od jeziora znajduje się choćby słynny Pałac w Kurozwękach, na terenie którego jest także zagroda z bizonami.

Jak dojechać nad jezioro Chańcza? Zobaczcie na mapie poniżej.

Gdy zapytaliśmy sztuczną inteligencję, który zalew w świętokrzyskim uznaje za najpiękniejszy, wybrała Sielpię, położoną niespełna 10 kilometrów na południe od Końskich, w stronę Kielc. Dojazd jest dogodny.

Powierzchnia zbiornika wynosi około 60 hektarów, co czyni go jednym z większych zalewów w regionie. Otoczony lasami i łąkami, stanowi idealne miejsce na ucieczkę od zgiełku miasta i kontakt z naturą, świetne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, całych rodzin.

Dlaczego warto wybrać Zalew Sielpia?

Zalew słynie z czystej wody, która zachęca do kąpieli i uprawiania sportów wodnych. Nad zalewem znajdują się piaszczyste plaże, idealne do opalania i relaksu. Wokół zalewu znajdziemy liczne ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, domki letniskowe, restauracje, bary i sklepy, choć większość z nich czynna jest późną wiosną lub dopiero w czasie wakacji.

W ostatnich latach, po inwestycjach Miasta i Gminy Końskie, Sielpia zyskała jeszcze więcej blasku oraz atrakcji. Jednym z większych przedsięwzięć w ramach rewitalizacji Sielpi w ostatnich latach było odmulenie zalewu. Połączenie brzegów sprawiło, że dziś zalew można przejść dookoła bądź objechać rowerem, w trakcie takiej 4-kilometrowej wyprawy zwiedzimy malownicze okolice zbiornika.

Atrakcje nad Zalewem Sielpia:

Turyści oraz media nazywają popularny zalew "Świętokrzyską Ibizą". Głównymi atutami oraz atrakcjami tego miejsca są:

Piaszczyste plaże nad zalewem to idealne miejsce na relaks i kąpiele słoneczne,

sporty wodne: można tu wypożyczyć kajaki, rowery wodne, łódki i żaglówki,

wędkarstwo: Zalew Sielpia to raj dla wędkarzy, którzy mogą tu złowić wiele gatunków ryb,

wycieczki piesze i rowerowe: okolice zalewu to idealne miejsce na wycieczki piesze i rowerowe. Można tu podziwiać piękne krajobrazy i odkrywać uroki świętokrzyskiej przyrody. Popularnymi "miejscówkami" do tego typu eskapad są także sąsiednie miejscowości o charakterystycznych nazwach - Niebo i Piekło!

Imprezy i wydarzenia: Nad zalewem Sielpia regularnie odbywają się różnego rodzaju imprezy i wydarzenia, takie jak koncerty, festyny i zawody sportowe.

Jak dojechać nad zalew Sielpia w powiecie koneckim? Zobaczcie na mapie poniżej.

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