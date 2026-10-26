Tragiczny pożar w powiecie koneckim. Nie żyje kobieta

Do zdarzenia doszło dzisiejszej nocy, tuż po godzinie 1:00. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły ratownicze.

Cały dom w ogniu. Strażacy znaleźli zwęglone zwłoki

Kiedy pierwsze zastępy straży pożarnej dotarły na miejsce, sytuacja była już bardzo groźna – pożar objął cały budynek mieszkalny. Ratownicy otrzymali informację, że wewnątrz może znajdować się poszkodowana osoba.

– W momencie przyjazdu służb pożarem objęty był cały budynek. Była informacja o tym, że wewnątrz budynku może znajdować się kobieta. Po opanowaniu pożaru w jednym z pomieszczeń stwierdzono zwęglone zwłoki kobiety. W działaniach udział brało siedem strażackich zastępów – relacjonuje Marcin Bajur, rzecznik prasowy Świętokrzyskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Przyczyny powstania pożaru oraz dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora przy udziale biegłego z zakresu pożarnictwa.

Jak zadbać o bezpieczeństwo pożarowe w domu?

Nocne pożary budynków mieszkalnych stanowią jedno z największych zagrożeń dla życia domowników, ponieważ dym i toksyczne gazy wywołują mocny sen oraz szybką utratę przytomności. Strażacy przypominają o kilku podstawowych zasadach profilaktyki, które mogą zapobiec podobnym tragediom.

Najskuteczniejszą i najprostszą metodą ochrony jest montaż autonomicznych czujek dymu oraz tlenku węgla. Urządzenia te wykrywają pierwsze oznaki zagrożenia i głośnym sygnałem dźwiękowym wybudzają mieszkańców ze snu, dając im czas na bezpieczną ewakuację i wezwanie służb ratunkowych.

Równie istotna jest regularna dbałość o stan techniczny przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznych i gazowych. W sezonie grzewczym należy bezwzględnie pilnować terminów przeglądów oraz usuwać zanieczyszczenia z kominów. Strażacy apelują także o zachowanie ostrożności przy korzystaniu z urządzeń grzewczych, niedogrzewanie pomieszczeń prowizorycznymi instalacjami oraz niezasłanianie kratek wentylacyjnych.