Wielki powrót pociągów po 26 latach. Nowy rozkład jazdy PKP przyniesie rewolucję

Nowy rozkład PKP

Pasażerowie odczują zmiany w kursowaniu pociągów już 13 grudnia 2026 r., gdy wejdzie w życie zaktualizowany, roczny plan jazdy. Nowości zauważą mieszkańcy wielu województw, a jest to bezpośrednio powiązane z oddaniem do użytku wyremontowanej i zmodernizowanej infrastruktury torowej.

Przewoźnicy zaplanowali łącznie 10 842 wnioski dotyczące pasażerskich połączeń kolejowych, czyli o 141 więcej niż w poprzednim rocznym rozkładzie. Zwiększy się również praca eksploatacyjna w ruchu pasażerskim. Dla podróżnych oznacza to nie tylko więcej pociągów na popularnych trasach, ale również łatwiejszy dostęp do kolei w miejscowościach, które przez lata były pozbawione regularnych połączeń pasażerskich.

Przywracanie połączeń i rozwój oferty kolejowej to konkretne korzyści dla mieszkańców. W nowym rozkładzie jazdy widać efekty inwestycji prowadzonych w różnych częściach kraju: od powrotu pociągów na linie niewykorzystywane od lat po dodatkowe połączenia na popularnych trasach. Ważne jest, aby rozwój infrastruktury przekładał się na dostępniejszą i sprawniejszą kolej – mówił Piotr Wyborski, Prezes Zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A.

Po 26 latach stagnacji połączenia wracają na tory

Istotna nowość dotyczy województwa świętokrzyskiego, gdzie pociągi wrócą na tory. Za sprawą projektów inwestycyjnych zrealizowanych przez Polskie Linie Kolejowe wagony znowu zawitają w południowej części tego regionu, a składy pojawią się w takich miastach jak Połaniec, Chmielnik oraz Staszów.

Dzięki uruchomieniu sześciu całkiem nowych punktów oraz odświeżeniu peronów na dotychczasowych dworcach kolej mogła wrócić na te tereny. Lokalna społeczność wypatrywała tego momentu od przeszło 26 lat, a pierwsze pociągi na ten odcinek wjadą 2 stycznia 2027 r.

Nowe trasy PKP ucieszą pasażerów

Nowy rozkład jazdy to nie tylko powrót połączeń po latach przerwy. Przewoźnicy zaplanowali również zwiększenie liczby pociągów na popularnych trasach dalekobieżnych i regionalnych.

Większą częstotliwością przejazdów odznaczy się trasa Warszawa – Gdynia obsługiwana przez PKP Intercity, na której liczba składów wzrośnie z 25 do 28 dziennie. Gęściej kursować będą pociągi na osi Warszawa – Poznań i Warszawa – Wrocław, a także w kierunku Kraków – Wrocław. Rewolucja dotknie też przejazdów lokalnych, m.in. z Opola do Wrocławia pojedzie aż 58 pociągów dziennie. Rozszerzoną ofertę nowych połączeń możecie przeanalizować w galerii poniżej.

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Nowy rozkład jazdy PKP. Najważniejsze informacje

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Szczegóły rozkładu 2026/2027

Nowy roczny rozkład jazdy pociągów wejdzie w życie 13 grudnia 2026 roku. Warto pamiętać, że nowości wprowadzane będą etapami, co oznacza, że wybrane linie zostaną włączone do siatki w późniejszych terminach. Szczegóły nowego rozkładu znajdziecie w galerii powyżej.