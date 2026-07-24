10 tysięcy złotych leżało na ulicy w Kielcach. Reakcja dwóch kobiet zaskoczyła wszystkich

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach na terenie Kielc. 36-letnia i 25-letnia kobieta podczas spaceru dostrzegły na ziemi porzuconą paczkę. Gdy okazało się, że w środku jest ogromna suma pieniędzy, od razu skontaktowały się z dyżurnym Komisariatu Policji IV w Kielcach i przekazały całą gotówkę przybyłym na miejsce mundurowym.

Policja z Kielc szybko ustaliła właściciela gotówki

Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania, aby ustalić, do kogo należą zagubione banknoty. Dzięki sprawnym czynnościom kieleckich policjantów, właściciel pieniędzy został szybko odnaleziony, a cała kwota 10 tysięcy złotych wróciła do rąk prawowitego właściciela.

Za godną naśladowania postawę, odpowiedzialność i obywatelską reakcję obie kielczanki otrzymały oficjalne podziękowania. W imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, insp. Wojciecha Króla, wyjątkowe wyróżnienie wręczył szef czwartego komisariatu, nadkom. Marcin Kania.

Znalazłeś pieniądze na ulicy? Pamiętaj o ważnej zasadzie!

Kieleccy policjanci przy okazji tej historii przypominają wszystkim mieszkańcom o obowiązujących przepisach. Znalezienie cudzej własności nie oznacza możliwości jej zatrzymania.

Zabranie cudzego portfela, dokumentów czy gotówki jest w świetle prawa traktowane jako przywłaszczenie, za co grozi odpowiedzialność karna.

Każda znaleziona rzecz powinna jak najszybciej trafić do prawowitego właściciela, do Biura Rzeczy Znalezionych lub na najbliższy komisariat policji.

Postawa dwóch kielczanek to doskonały dowód na to, że uczciwość i ludzka solidarność wciąż są żywe w naszym mieście!