10 tysięcy złotych leżało na ulicy w Kielcach. Reakcja dwóch kobiet zaskoczyła wszystkich

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
2026-07-24 11:59

Dwie mieszkanki Kielc wykazały się niezwykłą uczciwością. Idąc chodnikiem na jednym z kieleckich osiedli, zauważyły foliową torebkę wypełnioną gotówką. W środku znajdowało się aż 10 tysięcy złotych. Kobiety nie wahały się ani chwili – o nietypowym znalezisku natychmiast powiadomiły kielecką policję.

Policjant Marcin Kania i dwie uczciwe kobiety w biurze. O ich postawie w Kielcach przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: KMP w Kielcach/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach na terenie Kielc. 36-letnia i 25-letnia kobieta podczas spaceru dostrzegły na ziemi porzuconą paczkę. Gdy okazało się, że w środku jest ogromna suma pieniędzy, od razu skontaktowały się z dyżurnym Komisariatu Policji IV w Kielcach i przekazały całą gotówkę przybyłym na miejsce mundurowym.

Policja z Kielc szybko ustaliła właściciela gotówki

Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania, aby ustalić, do kogo należą zagubione banknoty. Dzięki sprawnym czynnościom kieleckich policjantów, właściciel pieniędzy został szybko odnaleziony, a cała kwota 10 tysięcy złotych wróciła do rąk prawowitego właściciela.

Za godną naśladowania postawę, odpowiedzialność i obywatelską reakcję obie kielczanki otrzymały oficjalne podziękowania. W imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, insp. Wojciecha Króla, wyjątkowe wyróżnienie wręczył szef czwartego komisariatu, nadkom. Marcin Kania.

Znalazłeś pieniądze na ulicy? Pamiętaj o ważnej zasadzie!

Kieleccy policjanci przy okazji tej historii przypominają wszystkim mieszkańcom o obowiązujących przepisach. Znalezienie cudzej własności nie oznacza możliwości jej zatrzymania.

  • Zabranie cudzego portfela, dokumentów czy gotówki jest w świetle prawa traktowane jako przywłaszczenie, za co grozi odpowiedzialność karna.
  • Każda znaleziona rzecz powinna jak najszybciej trafić do prawowitego właściciela, do Biura Rzeczy Znalezionych lub na najbliższy komisariat policji.

Postawa dwóch kielczanek to doskonały dowód na to, że uczciwość i ludzka solidarność wciąż są żywe w naszym mieście!

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