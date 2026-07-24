10 tysięcy złotych leżało na ulicy w Kielcach. Reakcja dwóch kobiet zaskoczyła wszystkich

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach na terenie Kielc. 36-letnia i 25-letnia kobieta podczas spaceru dostrzegły na ziemi porzuconą paczkę. Gdy okazało się, że w środku jest ogromna suma pieniędzy, od razu skontaktowały się z dyżurnym Komisariatu Policji IV w Kielcach i przekazały całą gotówkę przybyłym na miejsce mundurowym.
Policja z Kielc szybko ustaliła właściciela gotówki
Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania, aby ustalić, do kogo należą zagubione banknoty. Dzięki sprawnym czynnościom kieleckich policjantów, właściciel pieniędzy został szybko odnaleziony, a cała kwota 10 tysięcy złotych wróciła do rąk prawowitego właściciela.
Za godną naśladowania postawę, odpowiedzialność i obywatelską reakcję obie kielczanki otrzymały oficjalne podziękowania. W imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, insp. Wojciecha Króla, wyjątkowe wyróżnienie wręczył szef czwartego komisariatu, nadkom. Marcin Kania.
Znalazłeś pieniądze na ulicy? Pamiętaj o ważnej zasadzie!
Kieleccy policjanci przy okazji tej historii przypominają wszystkim mieszkańcom o obowiązujących przepisach. Znalezienie cudzej własności nie oznacza możliwości jej zatrzymania.
- Zabranie cudzego portfela, dokumentów czy gotówki jest w świetle prawa traktowane jako przywłaszczenie, za co grozi odpowiedzialność karna.
- Każda znaleziona rzecz powinna jak najszybciej trafić do prawowitego właściciela, do Biura Rzeczy Znalezionych lub na najbliższy komisariat policji.
Postawa dwóch kielczanek to doskonały dowód na to, że uczciwość i ludzka solidarność wciąż są żywe w naszym mieście!