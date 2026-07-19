23-latek z zarzutem znęcania się nad niemowlęciem. Sprawa wyszła na jaw w szpitalu

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2026-07-19 17:12

Mieszkaniec powiatu sandomierskiego został tymczasowo aresztowany pod zarzutem znęcania się nad zaledwie dziewięciomiesięcznym synem, u którego spowodował lekkie obrażenia. Szokujące kulisy domowego dramatu ujrzały światło dzienne, gdy matka przyprowadziła chłopca do placówki medycznej.

Bosa stopa niemowlęcia leżącego w łóżeczku. O zarzutach dla ojca dziecka z Sandomierza przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Pixabay.com

Niemowlę trafiło do szpitala w Sandomierzu

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej podkomisarz Maciej Ślusarczyk, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach, w czwartek, 16 lipca, w sandomierskim szpitalu pojawiła się 19-letnia kobieta ze swoim zaledwie dziewięciomiesięcznym dzieckiem. Z relacji matki wynikało, że powodem wizyty była podwyższona temperatura u chłopca. - W trakcie badania lekarz stwierdził obrażenia na ciele dziecka, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. O całej sprawie szpital powiadomił policję - powiedział funkcjonariusz.

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Ojciec z Sandomierza z zarzutami za znęcanie

Funkcjonariusze niezwłocznie wszczęli dochodzenie, które objęto ścisłym nadzorem prokuratorskim. Zgromadzone przez śledczych dowody pozwoliły na zatrzymanie 23-letniego ojca pokrzywdzonego chłopca. O szczegółach poinformował w niedzielę (19 lipca) w rozmowie z PAP Daniel Prokopowicz, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Kielcach. - Mężczyzna w piątek usłyszał zarzut znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała. Na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące - przekazał prokurator.

Standardowo za tego typu przestępstwo kodeks przewiduje karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Jednak z uwagi na bezbronność i bardzo młody wiek ofiary, potencjalny wyrok może zostać zaostrzony, co oznacza widmo spędzenia w zakładzie karnym od sześciu miesięcy do nawet ośmiu lat.

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