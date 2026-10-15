Bezpłatna kontrola świateł w powiecie kieleckim. Lista stacji diagnostycznych

Bezpłatna kontrola świateł w powiecie kieleckim
Nadchodzący okres jesienny oraz zbliżający się dzień Wszystkich Świętych wiążą się ze wzmożonym ruchem na drogach i trudnymi warunkami atmosferycznymi. Prawidłowo ustawione oświetlenie pojazdu odgrywa w tym czasie kluczową rolę – pozwala wcześniej dostrzec przeszkodę lub pieszego, a zarazem zapobiega oślepianiu kierowców jadących z naprzeciwka.
Jesienią, gdy warunki na drodze się pogarszają, sprawne i dobrze ustawione światła to podstawa bezpieczeństwa - podkreśla Cezary Majcher, członek Zarządu Powiatu w Kielcach. Zachęcamy kierowców, ponieważ prawidłowo wyregulowane reflektory sprawiają, że nie tylko lepiej widzimy sytuację na jezdni, ale również unikamy oślepiania innych użytkowników drogi.
Aż 28 stacji diagnostycznych w powiecie kieleckim włączyło się do akcji
W tegoroczną edycję kampanii zaangażowało się aż 28 stacji kontroli pojazdów z terenu powiatu kieleckiego. W placówkach, które zadeklarowały udział w inicjatywie, diagności bezpłatnie sprawdzą stan techniczny oraz właściwe ustawienie strumienia światła w samochodach.
Udział w akcji jest niezwykle prosty i nie wymaga wcześniejszych zapisów ani rezerwacji terminów. Aby wziąć udział w przeglądzie, wystarczy 22 października przyjechać swoim autem do jednej z 28 uczestniczących w akcji stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu kieleckiego w godzinach jej otwarcia.
Stacje kontroli pojazdów w powiecie kieleckim, które zadeklarowały udział w akcji:
- Roman Matysek P.H.U. POLTRANS
Adres: Leśna-Stara Wieś 3B, 26-010 Bodzentyn
- STRUSKI Spółka Jawna
Adres: Os. Sosnówka 1c, 26-060 Chęciny
- Firma Handlowo Usługowa Agata Nartowska
Adres: Korzecko 86A, 26-060 Chęciny
- P.P.U.H. CAR-BUD Hanna Juszczak
Adres: ul. Przemysłowa 5, 26-020 Chmielnik
- F.H.U. JUTRZENKA Michał Ściana
Adres: ul. Kielecka 60, 26-020 Chmielnik
- P.P.U.H. CAR-BUD Hanna Juszczak
Adres: ul. Chopina 21, 26-021 Daleszyce
- F.H.U. ROLMET Marek Kowalski, Zbigniew Frączek Sp. Jawna
Adres: ul. Targowa 136, 26-008 Górno
- Zakład Diagnostyki i Mechaniki Samochodowej – Edward Iwański
Adres: Domaszowice 67i, 25-351 Kielce
- Stacja Kontroli Pojazdów „DIA-CAR”
Adres: ul. Rynek 68B, 26-025 Łagów
- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Dorota Sornat
Adres: ul. Zakładowa 11a, 26-070 Łopuszno
- Bosak Spółka Jawna
Adres: Wielebnów 54, 26-070 Łopuszno
- Centrum Naprawy Samochodowych „ROKAR” Robert Doleziński Spółka Jawna
Adres: Dąbrowa, ul. Kolonia 35, 26-001 Masłów
- „SOLO HOLDING” Sp. z o.o.
Adres: Dąbrowa, ul. Źródlana 36, 26-001 Masłów
- Auto Diagnostyka Robert Drogosz
Adres: Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 60, 26-085 Miedziana Góra
- Z.U.H.P. Zbigniew Wardzichowski
Adres: ul. Kielecka 122, 26-080 Mniów
- P.H.U. MARDEX Mariusz Dyk
Adres: Brzeziny, ul. Nidziańska 3, 26-026 Morawica
- MK – Auto Mariusz Królik
Adres: ul. Złota 1B, 26-026 Morawica
- AUTO-Complex Piotr Szałas
Adres: Brzeziny, ul. Kielecka 27, 26-026 Morawica
- P.P.U.H. AUTODIAG Marek Juszczak
Adres: Milanowska Wólka 63, 26-006 Nowa SłupiaNowiny
- DIAGNOSTIC RAJ S.C. W. Krzeszowski, K. Mazur
Adres: Zgórsko 85, 26-052 Nowiny
- Szkoła Jazdy Krzysztof Sp. z o.o.
Adres: Zagrody 54b, 26-052 Nowiny
- GIMAX-TRUCK Sylwester Giemza
Adres: ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów
- DIAGNOSTIC RAJ S.C. W. Krzeszowski, K. Mazur
Adres: ul. Częstochowska 1c, 26-065 Piekoszów
- P.U.H. Sobura Waldemar
Adres: Micigózd, ul. Leśna 4, 26-065 Piekoszów
- ROSAD HURT – DETAL Andrzej Dudek
Adres: Os. 70-lecia Niepodległości 55, 26-035 Raków
- Z.U.H.P. Zbigniew Wardzichowski
Adres: ul. Ogrodowa 27, 26-067 Strawczyn
- Z.U.H.P. Zbigniew Wardzichowski
Adres: ul. Kielecka 5, 26-050 Zagnańsk
- P.H.U. ELEKTRO-AUTO 2 Tomasz Dziwoń, Agnieszka Dziwoń s.c.
Adres: Kajetanów 151, 26-050 Zagnańsk
Dlaczego prawidłowe ustawienie świateł jest tak ważne?
Odpowiednio wyregulowane reflektory mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza podczas jesiennych i zimowych miesięcy, gdy widoczność jest mocno ograniczona. Zbyt nisko skierowany strumień światła znacząco skraca pole widzenia kierowcy, uniemożliwiając mu odpowiednio szybką reakcję na pojawienie się na jezdni pieszego, rowerzysty czy dzikiego zwierzęcia. Z kolei światła ustawione zbyt wysoko oślepiają kierowców nadjeżdżających z przeciwka, co na kilka sekund może całkowicie pozbawić ich możliwości obserwacji drogi. Prawidłowa geometria oświetlenia gwarantuje optymalne doświetlenie prawego pobocza oraz znaków drogowych, zapewniając komfort i bezpieczeństwo bez stwarzania zagrożenia dla innych.