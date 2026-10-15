Bezpłatna kontrola świateł w powiecie kieleckim. Lista stacji diagnostycznych

Bezpłatna kontrola świateł w powiecie kieleckim

Nadchodzący okres jesienny oraz zbliżający się dzień Wszystkich Świętych wiążą się ze wzmożonym ruchem na drogach i trudnymi warunkami atmosferycznymi. Prawidłowo ustawione oświetlenie pojazdu odgrywa w tym czasie kluczową rolę – pozwala wcześniej dostrzec przeszkodę lub pieszego, a zarazem zapobiega oślepianiu kierowców jadących z naprzeciwka.

Jesienią, gdy warunki na drodze się pogarszają, sprawne i dobrze ustawione światła to podstawa bezpieczeństwa - podkreśla Cezary Majcher, członek Zarządu Powiatu w Kielcach. Zachęcamy kierowców, ponieważ prawidłowo wyregulowane reflektory sprawiają, że nie tylko lepiej widzimy sytuację na jezdni, ale również unikamy oślepiania innych użytkowników drogi.

Aż 28 stacji diagnostycznych w powiecie kieleckim włączyło się do akcji

W tegoroczną edycję kampanii zaangażowało się aż 28 stacji kontroli pojazdów z terenu powiatu kieleckiego. W placówkach, które zadeklarowały udział w inicjatywie, diagności bezpłatnie sprawdzą stan techniczny oraz właściwe ustawienie strumienia światła w samochodach.

Udział w akcji jest niezwykle prosty i nie wymaga wcześniejszych zapisów ani rezerwacji terminów. Aby wziąć udział w przeglądzie, wystarczy 22 października przyjechać swoim autem do jednej z 28 uczestniczących w akcji stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu kieleckiego w godzinach jej otwarcia.

Stacje kontroli pojazdów w powiecie kieleckim, które zadeklarowały udział w akcji:

Roman Matysek P.H.U. POLTRANS

Adres: Leśna-Stara Wieś 3B, 26-010 Bodzentyn

STRUSKI Spółka Jawna

Adres: Os. Sosnówka 1c, 26-060 Chęciny

Firma Handlowo Usługowa Agata Nartowska

Adres: Korzecko 86A, 26-060 Chęciny

P.P.U.H. CAR-BUD Hanna Juszczak

Adres: ul. Przemysłowa 5, 26-020 Chmielnik

F.H.U. JUTRZENKA Michał Ściana

Adres: ul. Kielecka 60, 26-020 Chmielnik

P.P.U.H. CAR-BUD Hanna Juszczak

Adres: ul. Chopina 21, 26-021 Daleszyce

F.H.U. ROLMET Marek Kowalski, Zbigniew Frączek Sp. Jawna

Adres: ul. Targowa 136, 26-008 Górno

Zakład Diagnostyki i Mechaniki Samochodowej – Edward Iwański

Adres: Domaszowice 67i, 25-351 Kielce

Stacja Kontroli Pojazdów „DIA-CAR”

Adres: ul. Rynek 68B, 26-025 Łagów

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Dorota Sornat

Adres: ul. Zakładowa 11a, 26-070 Łopuszno

Bosak Spółka Jawna

Adres: Wielebnów 54, 26-070 Łopuszno

Centrum Naprawy Samochodowych „ROKAR” Robert Doleziński Spółka Jawna

Adres: Dąbrowa, ul. Kolonia 35, 26-001 Masłów

„SOLO HOLDING” Sp. z o.o.

Adres: Dąbrowa, ul. Źródlana 36, 26-001 Masłów

Auto Diagnostyka Robert Drogosz

Adres: Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 60, 26-085 Miedziana Góra

Z.U.H.P. Zbigniew Wardzichowski

Adres: ul. Kielecka 122, 26-080 Mniów

P.H.U. MARDEX Mariusz Dyk

Adres: Brzeziny, ul. Nidziańska 3, 26-026 Morawica

MK – Auto Mariusz Królik

Adres: ul. Złota 1B, 26-026 Morawica

AUTO-Complex Piotr Szałas

Adres: Brzeziny, ul. Kielecka 27, 26-026 Morawica

P.P.U.H. AUTODIAG Marek Juszczak

Adres: Milanowska Wólka 63, 26-006 Nowa SłupiaNowiny

DIAGNOSTIC RAJ S.C. W. Krzeszowski, K. Mazur

Adres: Zgórsko 85, 26-052 Nowiny

Szkoła Jazdy Krzysztof Sp. z o.o.

Adres: Zagrody 54b, 26-052 Nowiny

GIMAX-TRUCK Sylwester Giemza

Adres: ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów

DIAGNOSTIC RAJ S.C. W. Krzeszowski, K. Mazur

Adres: ul. Częstochowska 1c, 26-065 Piekoszów

P.U.H. Sobura Waldemar

Adres: Micigózd, ul. Leśna 4, 26-065 Piekoszów

ROSAD HURT – DETAL Andrzej Dudek

Adres: Os. 70-lecia Niepodległości 55, 26-035 Raków

Z.U.H.P. Zbigniew Wardzichowski

Adres: ul. Ogrodowa 27, 26-067 Strawczyn

Z.U.H.P. Zbigniew Wardzichowski

Adres: ul. Kielecka 5, 26-050 Zagnańsk

P.H.U. ELEKTRO-AUTO 2 Tomasz Dziwoń, Agnieszka Dziwoń s.c.

Adres: Kajetanów 151, 26-050 Zagnańsk

Dlaczego prawidłowe ustawienie świateł jest tak ważne?

Odpowiednio wyregulowane reflektory mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza podczas jesiennych i zimowych miesięcy, gdy widoczność jest mocno ograniczona. Zbyt nisko skierowany strumień światła znacząco skraca pole widzenia kierowcy, uniemożliwiając mu odpowiednio szybką reakcję na pojawienie się na jezdni pieszego, rowerzysty czy dzikiego zwierzęcia. Z kolei światła ustawione zbyt wysoko oślepiają kierowców nadjeżdżających z przeciwka, co na kilka sekund może całkowicie pozbawić ich możliwości obserwacji drogi. Prawidłowa geometria oświetlenia gwarantuje optymalne doświetlenie prawego pobocza oraz znaków drogowych, zapewniając komfort i bezpieczeństwo bez stwarzania zagrożenia dla innych.