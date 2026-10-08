Ruszają prace na ulicy Morcinka w Kielcach

Remont będzie się odbywał na odcinku od mostu (za wlotem w ul. Powstania Styczniowego) do skrzyżowania z ul. Sandomierską. Roboty podzielono na dwa etapy – najpierw zmodernizowana zostanie jedna strona jezdni, a następnie druga, co ma zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców.

Nowa organizacja ruchu i objazdy

Przez cały okres prowadzenia prac przejazd ulicą Morcinka na remontowanym odcinku będzie możliwy wyłącznie w jednym kierunku – z północy na południe (od ul. Powstania Styczniowego w stronę ul. Sandomierskiej).

Dojazd do ul. Morcinka od strony południowej wyznaczono objazdem przez ulice: Sandomierską, Poleską, Domaszowską i Taylora. Wykonawca zapewnia swobodny dojazd do wszystkich posesji oraz przejazd dla służb ratunkowych. Ruch pieszy będzie odbywał się bez zmian, po istniejących chodnikach.

W drugim etapie prac zamknięty zostanie zjazd na stację paliw od strony ul. Morcinka – wjazd będzie możliwy wyłącznie od ul. Sandomierskiej.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej (ZTM)

Od piątku, 9 października, do odwołania zmienią się trasy dwóch linii autobusowych:

Linia 19: Od ulicy Domaszowskiej w obu kierunkach zostanie skierowana przez ul. Taylora do pętli przy ul. Żniwnej.

Linia 53: Od pętli przy ul. Morcinka pojedzie objazdem przez ulice Sandomierską i Poleską. Autobusy tej linii nie będą obsługiwać przystanków: Morcinka / Powstania Styczniowego, Morcinka / Ortocz, Domaszowska / Morcinka, Domaszowska oraz Domaszowska WORD.

(Uwaga: wariant trasy Cedzyna Cmentarz – Częstochowska również kursuje objazdem przez Sandomierską i Poleską).

Drogowcy apelują do kierowców, rowerzystów i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na obecność ciężkiego sprzętu budowlanego oraz o bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania.