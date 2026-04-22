Były proboszcz przyznał się do molestowania nieletniej! Teraz grozi mu więzienie

W akcie oskarżenia wskazano na dwa główne zarzuty wobec oskarżonego. Pierwszy dotyczy wykorzystania seksualnego małoletniej. Zaś drugi dotyczy wykorzystania seksualnego w zamian za udzieloną korzyść majątkową i osobistą.

Prokuratura zarzuca Pawłowi S., że w okresie od września 2021 r. do 23 czerwca 2022 r. w Szczecnie (gmina Daleszyce) wielokrotnie obcował płciowo z małoletnią poniżej 15 roku życia. Oskarżonemu grozi za to kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Drugi zarzut dotyczy okresu od 24 czerwca 2022 r. do grudnia 2024 r. w Szczecnie oraz innych miejscowościach, kiedy to oskarżony wielokrotnie obcował płciowo z nieletnią, udzielając jej korzyści majątkowych (m.in. przekazywanie pieniędzy, finansowanie wyjazdów, zakup ubrań, e-papierosów, biletów na imprezy sportowe) oraz osobistych w postaci wsparcia i otoczenia opieką. Za to przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Sąd rozpoczął przewód sądowy, przesłuchał oskarżonego oraz odtworzył zeznania pokrzywdzonej. Ze względu na niejawny charakter rozprawy, szczegóły przebiegu postępowania nie zostały ujawnione. Sprawa została odroczona do 12 czerwca.