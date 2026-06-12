Nowoczesny biurowiec stanie przy Krakowskiej Rogatce

Wiktoria Kmiecik
2026-06-12 14:44

​Będzie to budynek na miarę XXI wieku. U zbiegu ulic Krakowskiej i Seminaryjskiej powstanie nowoczesny inkubator technologiczny Kieleckiego Parku Technologicznego. To inwestycja o wartości ponad 150 mln zł, która ma ożywić śródmieście i stać się nowym centrum dla startupów oraz dużych firm.

Wizualizacja nowego inkubatora technologicznego KPT
Autor: UM Kielce/ Materiały prasowe

Skąd pomysł na stworzenie takiego miejsca? Jak będzie wyglądał nowy budynek i co w nim będzie się znajdować oraz dla kogo będzie przeznaczony? Na wszystkie te pytania odpowiedziała nam w wywiadzie dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego Justyna Lichosik. 

Olbrzymi biurowiec stanie w centrum Kielc
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