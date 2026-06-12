Nowoczesny biurowiec stanie przy Krakowskiej Rogatce

Skąd pomysł na stworzenie takiego miejsca? Jak będzie wyglądał nowy budynek i co w nim będzie się znajdować oraz dla kogo będzie przeznaczony? Na wszystkie te pytania odpowiedziała nam w wywiadzie dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego Justyna Lichosik.

Olbrzymi biurowiec stanie w centrum Kielc