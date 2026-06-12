Skąd pomysł na stworzenie takiego miejsca? Jak będzie wyglądał nowy budynek i co w nim będzie się znajdować oraz dla kogo będzie przeznaczony? Na wszystkie te pytania odpowiedziała nam w wywiadzie dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego Justyna Lichosik.
Nowoczesny biurowiec stanie przy Krakowskiej Rogatce
2026-06-12 14:44
Będzie to budynek na miarę XXI wieku. U zbiegu ulic Krakowskiej i Seminaryjskiej powstanie nowoczesny inkubator technologiczny Kieleckiego Parku Technologicznego. To inwestycja o wartości ponad 150 mln zł, która ma ożywić śródmieście i stać się nowym centrum dla startupów oraz dużych firm.
Olbrzymi biurowiec stanie w centrum Kielc