Cukrzyca: Cichy zabójca, który dotyka miliony. Czy jesteś w grupie ryzyka?

Cukrzyca stała się wyzwaniem cywilizacyjnym XXI wieku. W samej Polsce choruje na nią już około 3 miliony osób, z czego zdecydowaną większość (ok. 90%) stanowią pacjenci z cukrzycą typu 2. Statystyki pokazują, że choroba ta nieco częściej dotyka kobiety (55% przypadków).

Sytuacja epidemiologiczna w województwie świętokrzyskim odzwierciedla trendy ogólnopolskie i europejskie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w regionie z powodu cukrzycy leczy się obecnie od 90 do 100 tysięcy osób.

Podstępne objawy i groźne powikłania

W zaawansowanym stadium cukrzyca daje jasne sygnały: wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu czy nagłe chudnięcie. Jednak we wczesnej fazie, gdy poziom cukru oscyluje wokół wartości granicznych, pacjent może czuć się zupełnie zdrowy.

Nieleczona choroba prowadzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych (makroangiopatii), co drastycznie zwiększa ryzyko:

udaru mózgu i zawału serca,

uszkodzenia wzroku (zaćma, jaskra, zmiany w siatkówce),

tzw. stopy cukrzycowej,

uszkodzenia układu nerwowego (polineuropatii).

Trendy nie napawają optymizmem

Prognozy dla Europy są alarmujące. Obecnie na cukrzycę choruje około 60 mln Europejczyków, a do 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do 65 mln. Ma to związek ze starzeniem się społeczeństwa oraz epidemią otyłości, która w Polsce dotyczy już ok. 65% populacji.

Regularne badania i dbałość o aktywność fizyczną to dziś nie tylko zalecenia, ale konieczność, by nie stać się częścią tych statystyk.