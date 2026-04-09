Brzeziny. Najdłuższa wieś w woj. świętokrzyskim

Brzeziny to wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Morawica. Jest to najdłuższa miejscowość w województwie świętokrzyskim, położona 9 km na południowy wschód od Chęcin. Choć nazwa miejscowości wprost nawiązuje do charakterystycznych dla tego terenu lasów brzozowych, które niegdyś gęsto porastały okolicę, historia osadnictwa sięga znacznie głębiej niż sugeruje to słowiańskie nazewnictwo.

Liczne znaleziska archeologiczne odkryte w pobliżu wsi rzucają światło na prehistoryczne dzieje tego regionu. Badacze wskazują, że pierwsi ludzie mogli osiedlać się tutaj już w epoce kamienia łupanego. Jednak to znalezisko z 1974 roku rozpala wyobraźnię historyków najbardziej – odnaleziono wówczas rzymskie denary. Są one namacalnym dowodem na to, że przez dzisiejsze Brzeziny mógł przebiegać legendarny szlak bursztynowy, łączący wybrzeże Bałtyku z sercem Cesarstwa Rzymskiego.

Wybitne postaci i lokalna tożsamość Brzezin

Historia Brzezin to nie tylko daty i artefakty, ale przede wszystkim ludzie, którzy tworzyli jej unikalny charakter.

Rudolf Slaski: bohater narodowy: W latach 1840–1851 wieś była domem dla Rudolfa Slaskiego, powstańca listopadowego. Jego obecność nobilitowała miejscowość – był to człowiek odznaczony w 1831 roku Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari, najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym.

Henryk Wojtyś: Współczesną historię lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego zaczął pisać w marcu 1990 roku Henryk Wojtyś. Jako nauczyciel i społecznik, założył, redagował i wydawał gazetkę wiejską „Brzezina”. Pismo, dumnie podtytułowane jako „Niezależne Czasopismo Kieleckiej Wsi”, dokumentowało przemiany ustrojowe widziane z perspektywy lokalnej wspólnoty.

9

Brzeziny. Rozwój i infrastruktura

Brzeziny od lat przechodzą transformację, która upodabnia je do małego ośrodka miejskiego, przy zachowaniu wiejskiego spokoju. Według danych z 2023 roku, miejscowość liczyła 2 594 mieszkańców. W 2000 roku nastąpił przełom administracyjny. Radni podjęli uchwałę o nadaniu nazw ulicom. Obecnie Brzeziny posiadają aż 46 ulic, co jest liczbą imponującą jak na miejscowość o statusie wsi. Nazewnictwo odzwierciedla:

Ukształtowanie terenu.

Obiekty strategiczne znajdujące się przy danej drodze.

Kierunki geograficzne i nazwy miejscowości, do których prowadzą szlaki.

Ważnym punktem na mapie Brzezin jest oddany w 2002 roku Gminny Stadion Sportowy. Obiekt ten stał się domem dla Klubu Sportowego „Moravia”, integrując lokalną młodzież i kibiców z całego powiatu.

