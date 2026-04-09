Dom, Ogród i Ty: Wielkie święto designu i zieleni w Targach Kielce

Targi Kielce ponownie stały się sercem inspiracji dla wszystkich, którzy chcą, aby ich przestrzeń była nie tylko ładna, ale przede wszystkim funkcjonalna. Wydarzenie to doskonała okazja, by na własne oczy zobaczyć najnowsze trendy, ale też – co podkreślają organizatorzy – „poczuć” materiały, z których wykonane są prezentowane meble, sauny czy nowoczesne wanny.

Eksperckie rady na wyciągnięcie ręki

Dla wielu odwiedzających kluczowym punktem programu jest strefa architektów. To tutaj można uzyskać profesjonalne porady dotyczące zmiany aranżacji własnego mieszkania czy domu. Eksperci podpowiadają, jak połączyć estetykę z komfortem użytkowania, by dom stał się prawdziwą oazą spokoju.

Domy modułowe – hit ostatnich lat

Wielkim zainteresowaniem cieszy się sekcja poświęcona domom modułowym. Ta technologia budowy bije w Polsce rekordy popularności. Na targach można przekonać się, dlaczego Polacy coraz chętniej wybierają takie rozwiązania i jakie możliwości dają nowoczesne konstrukcje prefabrykowane.

Ogród marzeń: Od sadzonki po altanę

Ostatni, ale równie ważny filar targów to strefa „Ogród”. Wystawcy przygotowali bogatą ofertę dla miłośników roślinności:

Rośliny i krzewy: Szeroki wybór gatunków, które upiększą każdy ogród i balkon.

Architektura ogrodowa: Altany, bramy oraz nowoczesne systemy wykończenia tarasów.

Niezależnie od tego, czy dysponujesz dużym ogrodem, czy jedynie małym balkonem, targi „Dom, Ogród i Ty” to miejsce, gdzie znajdziesz konkretne produkty i pomysły na ich zagospodarowanie.