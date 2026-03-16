Drugie życie pomników przyrody w Kielcach: Ogród bioróżnorodności i murale historyczne

Nietypowa lekcja przyrody przy ul. Jarzębinowej

Już 20 marca o godzinie 10:00 na skwerze przy ul. Jarzębinowej 4 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Pracownicy ogrodu botanicznego oraz przedszkolaki z Przedszkola nr 27 wspólnie stworzą ogród bioróżnorodności.

Centralnym punktem ogrodu będą dwa dawne pomniki przyrody. Choć ze względów bezpieczeństwa i złego stanu zdrowia musiały zostać ścięte, zyskają one zupełnie nową funkcję:

Naturalny hotel dla owadów i grzybów: Jeden z ogromnych dębów został położony na skwerze, by stać się miejscem zimowania zwierząt i rozwoju mikroorganizmów.

Żywa lekcja biologii: Wokół drzew powstaną oczka wodne z liliami, nasadzenia traw ozdobnych i krzewów, a także domki dla jeży i karmniki dla ptaków.

Pomoce naukowe dla szkół: Fragmenty pni (tzw. plastry) zostały przekazane lokalnym szkołom jako eksponaty dydaktyczne.

Chcemy pokazać, że każde drzewo, nawet po ścięciu, może służyć mieszkańcom i przyrodzie. To zupełnie inna nauka niż ta z podręczników – podkreśla Tomasz Kiek.

„Pocztówki ze starych Kielc” – murale na 70-lecie KSM

Klub „Słoneczko” nie zapomina o historii. Z okazji nadchodzącego 70-lecia Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (przypadającego za dwa lata), rusza projekt artystyczny oparty na archiwalnych zdjęciach.

Na osiedlowych murach powstaną murale imitujące stare pocztówki. Projekt ma mieć charakter dualny – patrząc na ścianę, zobaczymy, jak dane miejsce wyglądało 50–60 lat temu, a odwracając się, porównamy to z obecnym widokiem. Autorami prac będą lokalni artyści i pracownicy klubu.

Co jeszcze dzieje się w Klubie „Słoneczko”?

Ośrodek tętni życiem przez cały rok, oferując zajęcia dla każdej grupy wiekowej:

Dla seniorów: Niezwykle popularne wieczorki taneczne, które – jak zdradził dyrektor – zaowocowały już nawet trzema małżeństwami!

Dla dzieci i młodzieży: Szeroki wachlarz zajęć plastycznych, tanecznych oraz akrobatycznych.

Rękodzieło: Modne warsztaty z wykorzystaniem drewna i żywicy epoksydowej (np. tworzenie donic i stolików).

