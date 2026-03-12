Teatr Żeromskiego w Kielcach przeżywa oblężenie. Bilety znikają z miesięcznym wyprzedzeniem!

Wielkie powroty i fenomen frekwencyjny na kieleckiej scenie

Sukces frekwencyjny teatru to nie przypadek, ale efekt starannie dobieranego repertuaru, który łączy odważną sztukę z klasyczną rozrywką. Obecnie absolutnym numerem jeden jest „Caryca Katarzyna” w reżyserii Wiktora Rubina (na podstawie tekstu Jolanty Janiczak). Choć premiera miała miejsce w 2013 roku, spektakl ten wciąż jest uznawany za jedno z najważniejszych zjawisk w polskim teatrze współczesnym.

Widzowie musieli na ten tytuł czekać kilka lat, ponieważ warunki w siedzibie tymczasowej nie pozwalały na jego wystawienie. Powrót na nowoczesną, wyremontowaną Dużą Scenę sprawił, że zainteresowanie wybuchło ze zdwojoną siłą. Równie mocną pozycję mają komediowe pewniaki:

„Szalone nożyczki” – interaktywna farsa, która od lat przyciąga komplet widzów.

„Prezent urodzinowy" – kolejna propozycja, na którą bilety znikają niemal natychmiast po pojawieniu się w kasach.

Nowość na horyzoncie – pod koniec obecnego sezonu teatr zaprezentuje zupełnie nową komedię, co jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie widzów na ten gatunek.

Sztuka z misją: 18 kwietnia i wernisaż, który zmienia perspektywę

Teatr im. Stefana Żeromskiego wychodzi poza ramy tradycyjnego spektaklu, angażując się w istotne dialogi społeczne. Już 18 kwietnia odbędzie się wyjątkowe wydarzenie organizowane we współpracy z Fundacją „Kochaj mnie po prostu”. Będzie to wernisaż wystawy fotografii autorstwa Anety i Marcina Ryśkiewiczów.

Inicjatywa ta jest powiązana z obchodzonym w marcu Dniem Osób z Zespołem Downa. Na zdjęciach zobaczymy podopiecznych fundacji w towarzystwie aktorów kieleckiego teatru. To spotkanie ma na celu pokazanie, że mimo różnych barier, świat sztuki i emocji jest wspólny dla wszystkich. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest ważnym punktem na kulturalnej mapie regionu świętokrzyskiego, promującym empatię i integrację.

Lekcja uważności – jak komunikować się z szacunkiem?

Ważnym elementem kwietniowego wydarzenia będzie prezentacja specjalnego spotu edukacyjnego. Teatr i Fundacja stawiają na edukację w zakresie komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami, w szczególności z zespołem Downa.

Projekt kładzie nacisk na kilka kluczowych aspektów społecznych:

Uważność w języku: Jak dobierać słowa, by nie wykluczać i nie ranić.

Budowanie relacji: Promowanie postaw opartych na godności i równości.

Szacunek społeczny: Podkreślenie, że różnorodność jest wartością, która wzbogaca naszą lokalną społeczność.

Działania te pokazują, że kielecki teatr to miejsce nowoczesne – nie tylko architektonicznie, ale przede wszystkim mentalnie, otwarte na każdego widza i każdy problem społeczny.