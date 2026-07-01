Gdzie nad wodę w Świętokrzyskiem? Ponad 30 stopni w Kielcach i regionie! Oto najlepsze zalewy i kąpieliska [LISTA]

Sezon wakacyjny ruszył pełną parą, a tropikalna pogoda sprawia, że regionalne plaże przeżywają prawdziwe oblężenie. Jeśli zastanawiasz się, gdzie się kąpać w Kielcach lub w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od stolicy województwa, wybór jest naprawdę duży. Od kameralnych zbiorników po tętniące życiem kurorty – oto lista miejsc, które gwarantują udany wypoczynek.

Najpopularniejsze zalewy blisko Kielc – tu odpoczniesz nad wodą

Szukasz miejsca na szybki wypad zaraz po pracy? Nie musisz jechać daleko. Sprawdzone kąpieliska w Kielcach i okolicach znajdziesz zaledwie kilkanaście minut jazdy od centrum miasta.

Zalew Cedzyna: To absolutny klasyk i najbliższy zbiornik wodny dla mieszkańców Kielc. Szeroka plaża, wypożyczalnie kajaków i rowerków wodnych oraz bogata strefa gastronomiczna przyciągają tu tłumy.

Zalew w Sukowie: Położony tuż obok Cedzyny, często wybierany przez osoby szukające nieco mniejszego ścisku. Czysta woda i piaszczysta plaża to jego główne atuty.

Zalew Borków: Świetne miejsce dla rodzin z dziećmi. Bezpieczne, strzeżone kąpielisko z łagodnym zejściem do wody, placem zabaw i dobrze zagospodarowanym terenem wokół.

Zalew w Morawicy: Kameralny, ale bardzo nowocześnie urządzony zbiornik. Znajdziecie tu molo, altany, siłownię plenerową oraz piękne ścieżki spacerowe idealne na wieczorny relaks.

Kąpieliska w Świętokrzyskiem – gdzie jechać na weekendowy wypas?

Jeśli masz do dyspozycji cały wolny dzień i chcesz poczuć się jak na prawdziwych wakacjach, te zalewy świętokrzyskie będą strzałem w dziesiątkę:

Sielpia (Świętokrzyska Ibiza): Największy i najbardziej znany kurort w regionie. Ogromna piaszczysta plaża, wypożyczalnie nowoczesnego sprzętu wodnego, salony gier, parki linowe i dziesiątki punktów gastronomicznych. Idealne miejsce, jeśli lubisz, gdy wokół sporo się dzieje.

Zalew Chańcza: Prawdziwy raj dla fanów sportów wodnych. Przestrzeń sprzyja pływaniu na skuterach wodnych, motorówkach czy żaglówkach. Chętnie zjeżdżają tu także wędkarze i fani campingów.

Zalew w Strawczynie: Nowoczesny kompleks rekreacyjny położony na północny zachód od Kielc. Oprócz piaszczystej plaży i czystej wody można tu skorzystać z boisk do siatkówki plażowej czy pobliskiej krytej pływalni.

Otwarte baseny w Kielcach. Gdzie popływać w mieście?

Nie każdy ma możliwość wyjechania poza miasto. Gdzie szukać ochłody bez opuszczania stolicy województwa? Najlepszą opcją są otwarte baseny w Kielcach. Mieszkańcy chętnie korzystają z letnich basenów przy ul. Szczecińskiej. To bezpieczna, stale monitorowana strefa z czystą, filtrowaną wodą, leżakami i infrastrukturą idealną na kilkugodzinny relaks w pełnym słońcu.

Ważny apel policji i ratowników WOPR: Pamiętajmy, że wysokie temperatury i słońce potrafią być zdradliwe. Wybierajmy wyłącznie strzeżone kąpieliska, na których nad naszym bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Przypominamy o bezwzględnym zakazie wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu oraz o unikaniu tzw. "dzikich plaż" i niebezpiecznych, niestrzeżonych zbiorników (w tym kieleckich kamieniołomów). Dbajmy o siebie i bliskich podczas letniego wypoczynku!