Google pokazuje, że Polacy szukają tego miejsca. Małe świętokrzyskie miasteczko robi furorę

Dlaczego miejscowość licząca kilka tysięcy mieszkańców nagle wzbudza takie emocje? Odpowiedź nie jest oczywista, bo choć zamek wciąż dominuje nad okolicą, to właśnie to, co dzieje się u jego stóp i w najbliższym sąsiedztwie, sprawia, że turyści zostają tu na dłużej niż tylko dwie godziny. To miejsce, gdzie historia ołowiu i srebra miesza się z nowoczesną nauką, a filmowe wspomnienia sprzed pół wieku spotykają się z futurystyczną architekturą.

Średniowieczna sylwetka na horyzoncie

Chęciny leżą zaledwie 15 kilometrów od Kielc, co czyni je idealnym celem na szybki wypad, ale ich historia jest znacznie głębsza, niż sugeruje ta bliskość. Najstarsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1275 roku, a prawa miejskie zyskała ona już w pierwszej połowie XIV wieku. Przez stulecia miasto budowało swoją potęgę na wydobyciu kruszców: miedzi, srebra i słynnych marmurów chęcińskich.

Miasteczko wielokrotnie podnosiło się z popiołów – dosłownie, bo niszczyły je ogromne pożary w 1465 i na początku XVI wieku. Dziś jego układ urbanistyczny, z urokliwym Rynkiem Górnym i odrestaurowanymi kamienicami, tworzy specyficzny, kameralny klimat, który tak bardzo cenią osoby uciekające od zgiełku wielkich miast.

Zamek, który przez 250 lat pozostawał niezdobyty

Głównym magnesem wciąż pozostaje Zamek Królewski, wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku na skalistym wzgórzu o wysokości 360 m n.p.m.. To tutaj Władysław Łokietek decydował o losach kraju, zwołując zjazdy rycerstwa, a w 1318 roku ukryto tu skarbiec koronny w obawie przed Krzyżakami. Warownia była nie tylko potężną twierdzą, ale też więzieniem stanu o mrocznej sławie – przetrzymywano tu m.in. Andrzeja Garbatego czy jeńców pojmanych pod Grunwaldem.

Z zamkiem nierozerwalnie wiąże się postać królowej Bony Sforzy. Legenda o jej wyjeździe z Polski do Włoch wciąż żyje w lokalnych opowieściach: mówi się, że 12 wozów wyładowanych skarbami było tak ciężkich, iż most na Nidzie załamał się pod ich ciężarem. Do dziś, w sobotnie i niedzielne wieczory, na murach ma pojawiać się postać Białej Damy, która wciąż szuka swoich utraconych kosztowności. Dla tych, którzy chcą poczuć ten klimat bardziej realnie, organizowane są wydarzenia takie jak „Noc na Zamku”, podczas których historia ożywa w blasku ognia i iluminacji.

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Chęciny to nie tylko zamek. Co zobaczyć w samym mieście?

Większość turystów popełnia błąd, kończąc wizytę na wzgórzu zamkowym. Tymczasem samo miasteczko kryje miejsca, których atmosfera jest unikalna w skali kraju. Jednym z nich jest Niemczówka – renesansowa kamienica z 1570 roku. To tutaj znajduje się Muzealna Izba Pana Wołodyjowskiego. Mało kto pamięta, że to właśnie w Chęcinach Jerzy Hoffman kręcił sceny do ekranizacji „Trylogii”, a u stóp zamku zbudowano ogromną makietę Kamieńca Podolskiego.

Warto zboczyć z głównej trasy, by zobaczyć:

Dawną synagogę – budynek z XVII wieku, który od 2024 roku pełni funkcję Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej, przypominając o wielokulturowej historii miasta

– budynek z XVII wieku, który od 2024 roku pełni funkcję Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej, przypominając o wielokulturowej historii miasta Klasztor Sióstr Bernardynek – miejsce owiane aurą tajemnicy, gdzie wciąż obowiązuje ścisła klauzura, a wstęp dla mężczyzn wymagałby zgody papieża

– miejsce owiane aurą tajemnicy, gdzie wciąż obowiązuje ścisła klauzura, a wstęp dla mężczyzn wymagałby zgody papieża Kirkut – położony na zboczu wzgórza cmentarz żydowski z około 200 historycznymi macewami, malowniczo „pochłaniany” przez naturę.

– położony na zboczu wzgórza cmentarz żydowski z około 200 historycznymi macewami, malowniczo „pochłaniany” przez naturę. Klasztor Franciszkanów – ufundowany przez Kazimierza Wielkiego, który w swojej historii służył nawet jako carskie więzienie.

Nauka, jaskinie i... „kaczka” z Saint-Tropez

Najbliższa okolica Chęcin to prawdziwe zagłębie atrakcji, które zadowolą zarówno fanów natury, jak i nowoczesnych technologii. Zaledwie kilka minut od centrum znajduje się Jaskinia Raj. To jedna z najpiękniejszych jaskiń krasowych w Polsce, znana z oszałamiającego nagromadzenia nacieków – doliczono się tam ponad 47 tysięcy stalaktytów. Planując wizytę, trzeba jednak pamiętać o dwóch rzeczach: konieczności wcześniejszej rezerwacji oraz temperaturze, która przez cały rok wynosi tam stałe 9 stopni Celsjusza.

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Dla rodzin z dziećmi obowiązkowym punktem jest Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu. To interaktywna przestrzeń z ponad 70 eksponatami skupionymi na działaniu ludzkiego organizmu. Tuż obok stoi Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej – nowoczesny obiekt Uniwersytetu Warszawskiego, który został wkomponowany w krajobraz nieczynnego kamieniołomu Korzecko i zdobył liczne nagrody architektoniczne.

Zobacz Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej na zdjęciach

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Zaskoczeniem dla wielu może być wizyta w muzeum Ars Old Car w Wolicy. To miejsce dedykowane m.in. kultowemu Citroënowi 2CV, znanemu z filmów o żandarmie z Saint-Tropez. Z kolei fani kina historycznego powinni udać się do Parku Etnograficznego w Tokarni. Ten rozległy skansen gościł ekipy filmowe takich produkcji jak „Wiedźmin” czy „Sami Swoi. Początek”.

Jak zaplanować „dzień idealny” w Chęcinach?

Jeśli dysponujesz tylko jednym dniem, najlepiej postawić na sprawdzony układ. Poranek warto spędzić na zamku, kiedy jest jeszcze chłodniej i mniej tłoczno. Następnie dobrze jest zejść do centrum na spacer po zabytkowych uliczkach, odwiedzając Niemczówkę i dawną synagogę – tu dobrym rozwiązaniem jest zakup biletu wspólnego, który obejmuje wszystkie te obiekty.

Po obiedzie w jednej z lokalnych restauracji (polecane są m.in. Zajazd pod Srebrną Górą czy Restauracja Da Vinci) można udać się do Jaskini Raj lub na spacer w rezerwacie Góra Miedzianka, skąd roztacza się jedna z najlepszych panoram w regionie. Jeśli czas pozwoli, warto zahaczyć o Centrum Nauki, które oferuje atrakcje nie tylko pod dachem, ale i w zewnętrznym Ogrodzie Doświadczeń.

Dlaczego Chęciny robią taką furorę?

Fenomen Chęcin tkwi w tym, że to małe miasteczko potrafiło przekuć swoją bogatą, czasem bolesną historię w nowoczesny produkt turystyczny. Nie jest to miejsce, które „zaliczasz” w 15 minut. To przestrzeń, która oferuje konkretne doświadczenia: od dotyku średniowiecznych murów, przez podziemne korytarze jaskiń, aż po interaktywne eksperymenty naukowe. Chęciny udowadniają, że wielkość miejscowości nie definiuje skali jej atrakcyjności – czasem to właśnie te mniejsze punkty na mapie mają najwięcej do opowiedzenia.