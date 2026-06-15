Gdzie w Świętokrzyskiem żyje się najlepiej? Ranking finansowy ujawnił bolesną prawdę o naszych gminach

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-06-15 7:56

Znamy już wyniki najnowszego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego 2025, przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod wodzą dr Małgorzaty Gałeckiej. Analiza twardych danych budżetowych z Regionalnych Izb Obrachunkowych pokazała, że świętokrzyska mapa zamożności to kraina ogromnych kontrastów. Podczas gdy jedni samorządowcy "rozbijają bank", inwestując miliony, inni ledwo wiążą koniec z końcem.

Ostrowiec Świętokrzyski
Autor: Tomasz Nasiadek Fotografia/ Archiwum prywatne Gdzie w Świętokrzyskiem żyje się najlepiej? Ranking finansowy ujawnił bolesną prawdę o naszych gminach

Finansowi giganci regionu. Morawica i Ostrowiec Świętokrzyski na szczycie

Absolutnym fenomenem w skali całego kraju pozostaje Morawica. To miasteczko, które prawa miejskie odzyskało zaledwie w 2017 roku, zajęło 6. miejsce w całej Polsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Z imponującym wskaźnikiem (indeksem) 4,06, Morawica bije na głowę większość samorządów w regionie, wykazując się wzorcowym bezpieczeństwem finansowym i niemal zerowym zadłużeniem.

Kto jeszcze święci sukcesy?

  • W miastach liderem jest Ostrowiec Świętokrzyski, który zajął wysokie 17. miejsce w Polsce (indeks 4,12).
  • W gminach wiejskich pierwsze miejsce w regionie należy do gminy Kije (129. w Polsce, indeks 3,51). Tuż za nią uplasował się Radków (200. miejsce, indeks 3,39) oraz Masłów (235. miejsce, indeks 3,35).
  • W powiatach bezkonkurencyjny jest powiat kielecki, zajmujący 12. lokatę w kraju z indeksem 4,19.
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Bolesna prawda. Najbiedniejsze gminy na mapie regionu

Ranking obnażył jednak smutną rzeczywistość samorządów, które zamykają stawkę. Najniższe wskaźniki w województwie świętokrzyskim odnotowały jednostki, które borykają się z niskimi dochodami własnymi i trudnościami inwestycyjnymi. Wśród najsłabiej wypadających samorządów w swoich kategoriach znalazły się:

  • Łagów – z indeksem zaledwie 1,98 (713. miejsce na 718 gmin miejsko-wiejskich).
  • Bodzentyn – z indeksem 2,01.
  • Gnojno – będące jedną z najuboższych gmin wiejskich w regionie (indeks 2,13).
  • Powiat kazimierski – który z indeksem 2,04 zamyka stawkę świętokrzyskich powiatów.

Nawet stolica regionu, Kielce, nie ma powodów do pełnego zadowolenia. W kategorii miast na prawach powiatu zajęła 53. miejsce w Polsce z indeksem 2,48, co stawia ją daleko za liderami takimi jak Bydgoszcz czy Gliwice

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Skąd biorą się te ogromne dysproporcje?

Eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników, które sprawiają, że przepaść między gminami się powiększa:

  1. Reforma finansowania. Rok 2025 był przełomowy ze względu na nową ustawę o dochodach JST. Odeszła ona od modelu opartego na udziałach w podatkach (PIT/CIT) na rzecz udziału w dochodach podatników. To sprawiło, że gminy, w których mieszkają zamożniejsi ludzie, gwałtownie zyskały na znaczeniu.
  2. Demografia – "Wyspy wzrostu" vs wyludnienie. Morawica w latach 2009–2024 odnotowała wzrost liczby mieszkańców o ponad 28%. Tymczasem 72% gmin w Polsce się wyludnia. Więcej mieszkańców to większe wpływy z podatków, co przekłada się na lepszą pozycję w rankingu (wskaźnik W7).
  3. Inteligentny rozwój i zasoby. Liderzy tacy jak Morawica potrafią wykorzystać swoje atuty – np. bogactwo geologiczne ("białe złoto" – wapień) oraz bliskość dużego miasta (Kielc), łącząc je z nowoczesną infrastrukturą.
  4. Skuteczność w sięganiu po środki z UE. Ranking premiuje gminy, które potrafią inwestować (wskaźnik W3) i skutecznie pozyskiwać fundusze europejskie (wskaźnik W5).

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Jak liczono zamożność?

Aby ranking był sprawiedliwy, naukowcy oceniali kondycję finansową na podstawie siedmiu kluczowych wskaźników:

  • W1: Samodzielność finansowa (udział dochodów własnych).
  • W2: Nadwyżka operacyjna (pieniądze, które zostają po opłaceniu bieżących rachunków).
  • W3: Rozmach inwestycyjny.
  • W4: Obciążenie wydatkami na pensje.
  • W5: Skuteczność w pozyskiwaniu środków z UE.
  • W6: Relacja zadłużenia do dochodów.
  • W7: Udział w podatku PIT mieszkańców.

Bolesna prawda jest taka, że choć sytuacja finansowa samorządów w 2025 roku ogólnie się poprawiła, to o sukcesie decyduje przede wszystkim skuteczne zarządzanie i umiejętność przyciągania nowych mieszkańców. Bez tego słabsze gminy mogą na stałe pozostać w ogonie regionu.

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