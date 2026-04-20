Głos młodych ma znaczenie. O kulisach kieleckiej polityki młodzieżowej w Radiu Eska

Młodzieżowa Rada Miasta Kielcach to nie tylko teoretyczny organ doradczy, ale prężnie działająca grupa młodych ludzi, którzy chcą realnie zmieniać swoje otoczenie. W najnowszej audycji Radia Eska, Miłosz Malec przybliża zasady funkcjonowania rady, która właśnie świętuje swoje 10-lecie.

Rekordowe wybory i budżet obywatelski

Podczas rozmowy poruszono temat ubiegłorocznych wyborów do V kadencji MRM. Okazały się one sukcesem nie tylko pod względem organizacyjnym, ale przede wszystkim frekwencyjnym – wyniosła ona blisko 67%.

Co przyciągnęło młodych do urn? Poza chęcią działania, motywacją był również Młodzieżowy Budżet Obywatelski. Trzy szkoły z najwyższą frekwencją otrzymały po 6 000 zł na realizację projektów zgłoszonych i wybranych przez uczniów. To realne narzędzie, które uczy młodych kielczan sprawczości.

Strategia dla Młodych i współpraca z miastem

Jednym z najważniejszych tematów rozmowy jest zaangażowanie MRM w tworzenie Strategii Młodzieżowej Miasta Kielce. Dokument ten opiera się na tysiącach ankiet, w których młodzi mieszkańcy wskazywali mocne i słabe strony życia w mieście – od rynku pracy, przez edukację, aż po bezpieczeństwo.

Kielecka rada nie ogranicza się tylko do lokalnych działań. Miasto znalazło się w gronie pięciu finalistów konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Przewodniczący opowiada o licznych projektach międzynarodowych (m.in. YouthLabs) oraz wymianach z młodzieżą z Łotwy, Irlandii, Portugalii czy Włoch, które pozwalają czerpać najlepsze wzorce z całej Europy.