Grzybiarze ruszają do lasów. Te miejsca w Świętokrzyskiem wybierają najchętniej

Gdzie jednak skierować kroki, by nie wrócić z pustym koszem? Choć doświadczeni zbieracze strzegą swoich sekretnych polan, tutejsze lasy kryją wiele powszechnie cenionych i obfitych rejonów. W tym artykule przyjrzymy się najpopularniejszym miejscom w okolicach Kielc, Świętej Katarzyny, Bodzentyna, Nowej Słupi, Suchedniowa oraz Starachowic. Sprawdzimy, jakie drzewostany tam przeważają, jakich okazów możemy się spodziewać i jak bezpiecznie zaplanować wyprawę.

Dlaczego lasy świętokrzyskie są tak wyjątkowe?

Zanim wyruszymy na szlak, warto zrozumieć, dlaczego grzyby Świętokrzyskie rozwijają się tu tak chętnie. Lasy Państwowe zarządzają w regionie obszarem ponad 225 tysięcy hektarów. Dominującym siedliskiem jest las mieszany świeży, stanowiący około 16% powierzchni leśnej. Znajdziemy tu również las mieszany wyżynny, las wyżynny świeży oraz bór mieszany świeży (po 13% udziału). W drzewostanie zdecydowanie przeważa sosna (67%), lecz kluczowe dla grzybiarzy są jodła (13%), dąb (6,4%) oraz buk (5,5%).

Obecność wiekowych jodłowych i bukowych lasów tworzy unikalny mikroklimat. W przeciwieństwie do piaszczystych, suchych borów sosnowych, tutejsza ściółka jodłowo-bukowa znacznie dłużej zatrzymuje wilgoć. Częste mgły i ukształtowanie terenu (obniżenia, północne stoki) sprawiają, że wilgoć utrzymuje się tu dłużej, co sprzyja rozwojowi grzybni nawet przy umiarkowanych opadach deszczu.

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Gdzie na grzyby w Świętokrzyskiem? Oto najlepsze miejsca na grzyby

Oto sprawdzony przewodnik po najciekawszych rejonach grzybowych w województwie świętokrzyskim, oparty na analizie drzewostanów oraz raportach doświadczonych zbieraczy.

1. Okolice Kielc (Zagnańsk, Masłów, Daleszyce)

Lasy wokół Kielc to prawdziwe eldorado, łatwo dostępne dla każdego mieszkańca.

Jakie tu są lasy? Teren charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Na północ rozciągają się Lasy Zagnańskie (rejon Zagnańska, Tumlina i Samsonowa) z dominacją jodeł i buków. Na południowy wschód i wschód leżą rozległe lasy wokół Daleszyc i Łagowa oraz pagórkowate tereny w okolicach Masłowa

Teren charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Na północ rozciągają się Lasy Zagnańskie (rejon Zagnańska, Tumlina i Samsonowa) z dominacją jodeł i buków. Na południowy wschód i wschód leżą rozległe lasy wokół Daleszyc i Łagowa oraz pagórkowate tereny w okolicach Masłowa Co można znaleźć? Lasy Zagnańskie i Daleszyckie słyną z obfitości borowików szlachetnych, podgrzybków brunatnych oraz koźlarzy. W rejonie Masłowa, w wyższych partiach bukowo-jodłowych, zbieracze regularnie trafiają na borowiki oraz krasnoborowiki ceglastopore. W suchszych fragmentach sosnowych rosną maślaki. Pamiętajmy jednak, że bliskość Kielc generuje w weekendy bardzo silną presję ze strony grzybiarzy.

2. Suchedniów i Lasy Suchedniowskie (z wyjątkowym rezerwatem!)

Lasy Suchedniowskie to jeden z najpewniejszych i najbardziej rozległych kompleksów leśnych w regionie.

Jakie tu są lasy? To gęste, stare lasy mieszane z dominacją jodły i buka, gdzieniegdzie poprzecinane borami sosnowymi. Ściółka jest tu niezwykle wilgotna, pełna mchów

To gęste, stare lasy mieszane z dominacją jodły i buka, gdzieniegdzie poprzecinane borami sosnowymi. Ściółka jest tu niezwykle wilgotna, pełna mchów Co można znaleźć? Królują tu borowik szlachetny i podgrzybek brunatny. Często można też spotkać maślaki zwyczajne i żółte, koźlarze oraz kurki

Królują tu borowik szlachetny i podgrzybek brunatny. Często można też spotkać maślaki zwyczajne i żółte, koźlarze oraz kurki Lokalny hit: W centralnej części Lasów Suchedniowskich leży rezerwat przyrody „Bliżyńskie Lasy Naturalne”, utworzony w 2025 roku. Obejmuje on aż 2964,91 hektara w powiecie skarżyskim (gminy Bliżyn i Suchedniów). Co ciekawe, na mocy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z września 2025 roku, cały obszar rezerwatu został udostępniony do amatorskiego zbioru dziko występujących grzybów jadalnych i owoców leśnych. Taki zbiór nie koliduje z celami ochrony, którymi jest odtworzenie naturalnych lasów jodłowo-bukowych.

3. Święta Katarzyna, Bodzentyn i Nowa Słupia – uwaga na park narodowy!

Te malownicze podgórskie miejscowości leżą w sąsiedztwie najwyższych szczytów Gór Świętokrzyskich, jednak planując tu wyprawę, musimy pamiętać o prawie.

Kluczowe ostrzeżenie: W granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego zbiór grzybów jest całkowicie zabroniony. Okolice Łysicy, Świętego Krzyża czy szlaki parku narodowego kategorycznie nie mogą być celem naszego grzybobrania. Złamanie tego zakazu grozi mandatami

W granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego zbiór grzybów jest całkowicie zabroniony. Okolice Łysicy, Świętego Krzyża czy szlaki parku narodowego kategorycznie nie mogą być celem naszego grzybobrania. Złamanie tego zakazu grozi mandatami Gdzie szukać legalnie? Grzyby zbieramy wyłącznie poza granicami parku. Świetnym kierunkiem są okoliczne lasy gospodarcze, np. w rejonie Klonowa (na północ od Bodzentyna i Pasma Klonowskiego) czy też przyległe, zewnętrzne fragmenty Lasów Zagnańskich i Suchedniowskich

Grzyby zbieramy wyłącznie poza granicami parku. Świetnym kierunkiem są okoliczne lasy gospodarcze, np. w rejonie Klonowa (na północ od Bodzentyna i Pasma Klonowskiego) czy też przyległe, zewnętrzne fragmenty Lasów Zagnańskich i Suchedniowskich Co można znaleźć? tutejszych lasach bukowo-jodłowych z domieszką brzozy i osiki rosną koźlarze czerwone, koźlarze babka, borowiki sosnowe oraz rydze i maślaki.

4. Starachowice i Lasy Starachowickie

Północna część województwa kryje kolejny rozległy i niezwykle obiecujący kompleks leśny.

Jakie tu są lasy? Przeważają tu bory sosnowe oraz lasy mieszane z dużym udziałem dębu, sosny i brzozy

Przeważają tu bory sosnowe oraz lasy mieszane z dużym udziałem dębu, sosny i brzozy Co można znaleźć? Południowe krańce lasów starachowickich słyną z borowika szlachetnego oraz podgrzybków. Obficie rosną tu również kolczaki obłączaste, gołąbki, muchomory czerwieniejące i maślaki. Warto zachować czujność – przy mniejszych opadach tutejsze borowiki bywają podatne na robaczywienie, co potwierdzają doniesienia lokalnych zbieraczy.

Praktyczny poradnik grzybiarza: Kiedy i jak szukać?

Wiedza o tym, gdzie na grzyby w Świętokrzyskiem warto się udać, musi iść w parze z odpowiednim wyczuciem czasu i przygotowaniem

Odpowiedni moment : Szczyt sezonu przypada na sierpień i wrzesień, choć łagodna jesień potrafi wydłużyć zbiory o kolejne tygodnie

: Szczyt sezonu przypada na sierpień i wrzesień, choć łagodna jesień potrafi wydłużyć zbiory o kolejne tygodnie Zasada kilku dni : Powszechnym błędem jest ruszanie do lasu dzień po ulewnym deszczu – zazwyczaj jest wtedy za wcześnie. Optymalne okno na udany zbiór po solidnych opadach otwiera się zazwyczaj między 3. a 7. dniem

: Powszechnym błędem jest ruszanie do lasu dzień po ulewnym deszczu – zazwyczaj jest wtedy za wcześnie. Optymalne okno na udany zbiór po solidnych opadach otwiera się zazwyczaj między 3. a 7. dniem Pora dnia i lokalizacja: Najlepsze efekty przynosi wyprawa wcześnie rano. Szukaj grzybów w obniżeniach terenu, na północnych stokach, obrzeżach młodników oraz w strefach przejścia lasów iglastych w mieszane, omijając wydeptane skraje przy parkingach.

Świętokrzyskie lasy potrafią zachwycić swoim pięknem i hojnie obdarować wytrwałych poszukiwaczy. Wybierz swój rewir, spakuj koszyk i ruszaj na łono natury – udane grzybobranie Świętokrzyskie czeka właśnie na Ciebie!