Przebieg zdarzenia w Bielinach

Sytuacja miała miejsce w niedzielę, 10 maja, około godziny 17:00. Służby otrzymały zgłoszenie, że w rejonie placówki oświatowej przebywa mężczyzna w samochodzie osobowym, którego zachowanie wzbudziło ogromny niepokój

Jak relacjonuje podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

„W niedzielę około godziny 17:00 do komisariatu policji w Daleszycach wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że w rejonie szkoły podstawowej w Bielinach mężczyzna poruszający się pojazdem osobowym miał grozić dzieciom przedmiotem przypominającym broń”

Szybka reakcja mundurowych i zatrzymanie

Dzięki działaniom policjantów z Daleszyc, podejrzany został namierzony i ujęty w poniedziałek, 11 maja, w godzinach popołudniowych. Zatrzymany to 26-letni mieszkaniec powiatu włoszczowskiego.Obecnie śledczy skupiają się na zabezpieczeniu dowodów i ustaleniu wszystkich szczegółów tego zajścia.

„Na ten moment prowadzimy czynności w sprawie. Gromadzony jest materiał dowodowy. Na dzień dzisiejszy zaplanowane są czynności z udziałem świadków tego zdarzenia” – informuje podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas

Wiadomo również, że do funkcjonariuszy wpłynęły już pierwsze oficjalne skargi w tej sprawie. Na obecnym etapie przyjęto trzy zawiadomienia. Jedno z nich złożyła 47-letnia kobieta, mama nastolatki, wobec której mężczyzna miał kierować groźby.

Policja apeluje do świadków

Postępowanie jest prowadzone pod kątem kierowania gróźb karalnych. Policja podejrzewa, że osób, które czuły się zagrożone lub widziały całe zdarzenie, może być więcej. Każda relacja jest istotna dla pełnego wyjaśnienia sprawy.

Jeśli byłeś świadkiem zdarzenia w Bielinach lub posiadasz istotne informacje, skontaktuj się z Komisariatem Policji w Daleszycach:

Telefon: 723-192-236

Telefon: 515-350-781

Czynności z udziałem zatrzymanego 26-latka zostały zaplanowane na wtorek.