Inwestycje drogowe w Świętokrzyskiem: GDDKiA ogłasza przetargi na DK9 i S7

W Nietulisku zaplanowano modernizację kolejnych 700 metrów trasy krajowej nr 9. Jest to kontynuacja działań z ubiegłych lat – tylko w zeszłym roku odnowiono tam ponad 1,5 km drogi. Dzięki nowemu etapowi, kierowcy zyskają spójny, wyremontowany odcinek o łącznej długości ponad 3 kilometrów. Prace obejmą wymianę nawierzchni, nowe oznakowanie oraz uporządkowanie poboczy.

Najważniejsze fakty dotyczące remontu DK9:

Długość nowego odcinka : 700 metrów nowoczesnej nawierzchni.

: 700 metrów nowoczesnej nawierzchni. Całkowity zasięg : Ponad 3 km wyremontowanej drogi w samym Nietulisku.

: Ponad 3 km wyremontowanej drogi w samym Nietulisku. Zakres prac : Wymiana dwóch warstw asfaltu oraz nowe oznakowanie poziome.

: Wymiana dwóch warstw asfaltu oraz nowe oznakowanie poziome. Termin realizacji: Prace potrwają 3 miesiące od podpisania umowy.

Remont przejdzie również węzeł S7 Skarżysko-Kamienna Południe. Tu drogowcy skupią się na łącznicach po wschodniej stronie trasy ekspresowej, modernizując łącznie około 400 metrów nawierzchni. Wyłoniony wykonawca będzie miał cztery miesiące na realizację zadania, podczas gdy prace w Nietulisku powinny zakończyć się w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy.

Szczegóły prac na węźle S7:

Lokalizacja : Łącznice po wschodniej stronie węzła Skarżysko-Kamienna Południe.

: Łącznice po wschodniej stronie węzła Skarżysko-Kamienna Południe. Długość odcinka : Około 400 metrów.

: Około 400 metrów. Czas na wykonanie: 4 miesiące od momentu sfinalizowania umowy.

Inwestycje te są częścią szerszego planu poprawy infrastruktury w województwie świętokrzyskim. Jak podkreśla przedstawicielka kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: