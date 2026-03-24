Stroik za dar serca. Wielkanocna akcja uczniów ZDZ w Kielcach dla hospicjum

Akcja „Stroik za rzeczy najbardziej potrzebne” to już trzecia edycja inicjatywy, która łączy świąteczne przygotowania z realną pomocą chorym w Kielcach. W zamian za przyniesione produkty, każdy darczyńca otrzyma unikalne ozdoby lub wypieki w kształcie wielkanocnych jaj, przygotowane przez uczniów podczas zajęć rewalidacyjnych.

Co przynieść na kiermasz?

Jak podkreśla Agnieszka Perczak-Buda, organizatorzy czekają na konkretne produkty, które ułatwią codzienną opiekę nad podopiecznymi hospicjum:

„(...) konkretne dary rzeczowe, takie jak na przykład rękawiczki nitrylowe, musy owocowe, balsamy i oliwki do ciała, na przykład patyczki zapachowe czy chusteczki nawilżane (...)”.

Gdzie i kiedy pomóc?

Główny hol Zespołu Szkół ZDZ, ul. Paderewskiego 55, Kielce. Termin: 25 marca (środa) i 26 marca (czwartek).

25 marca (środa) i 26 marca (czwartek). Godziny: 10:00 – 13:00.

Do udziału w akcji zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Kielc. To idealna okazja, by zdobyć ręcznie robione dekoracje na stół i wesprzeć lokalną placówkę medyczną.