Juwenalia 2026 w Kielcach. Barwny korowód przeszedł ulicami miasta, studenci przejęli władzę!

Kieleckie Juwenalia 2026

Kieleccy studenci bawią się od początku tego tygodnia. Barwny Korowód Studencki, wystartował dziś o godzinie 17:00 spod kampusu Politechniki Świętokrzyskiej. Rozśpiewany tłum przeszedł ulicami miasta, m.in. Sienkiewicza, aż na kielecki Rynek. Uczestnicy korowodu tradycyjnie walczą w konkursie na najlepszy kostium. Około godziny 17:40 Prezydentka Kielc Agata Wojda symbolicznie przekazała żakom klucze do bram miasta. Na Rynku czekał DJ grający z balkonu Urzędu Miasta, grill oraz strefy relaksu z leżakami.

Juwenalia 2026 w Kielcach. Studenci przeszli do rynku

Studencki przemarsz w asyście ochroniarzy i policji, budził dużą ciekawość przechodniów, którzy z zainteresowaniem obserwowali wesołych, rozśpiewanych żaków robiąc im przy tym zdjęcia. Kulminacją marszu było spotkanie w kieleckim rynku z przedstawicielami władz obu uczelni a także prezydentką miasta Agatą Wojdą, która przekazała studentom klucz do bram miasta.

Barwny studencki korowód. Juwenalia 2026

Line-up, który rozpala emocje – kto wystąpi na scenie?

Tegoroczny program koncertowy to prawdziwy miks gatunkowy, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Organizatorzy postawili na sprawdzone marki oraz topowych artystów polskiej sceny muzycznej.

W piątek, 15 maja, scenę na Kadzielni przejmą gwiazdy hip-hopu. Od godziny 18:00 wystąpią: Kizo, Fagata, Kacperczyk oraz Kaz Bałagane. Tego samego wieczoru w klubie WSPAK zagrają zespoły Reaktor, Viral Decay i Sidris.Wielki finał Juwenaliów UJK zaplanowano na sobotę, 16 maja. Wieczór w Amfiteatrze Kadzielnia uświetnią występy grup Enej oraz Golec uOrkiestra, a całe wydarzenie poprowadzi znany prezenter Tomasz Kammel.

Program Juwenaliów 2026 w Kielcach

