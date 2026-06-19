Kielce: 16-latek uciekał przed policją na KSM-ie. Wyrzucił reklamówkę z mefedronem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie osiedla KSM w Kielcach. Wspólny patrol funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zauważył młodego mężczyznę. 16-latek na widok radiowozu odrzucił niesioną reklamówkę i podjął próbę ucieczki.

Policja zabezpieczyła mefedron na kieleckim KSM-ie

Nastolatek został natychmiast zatrzymany przez kieleckich policjantów. Jak informuje Jacek Borek z kieleckiej policji, powodem ucieczki szesnastolatka była zawartość porzuconej torby.

Wewnątrz odrzuconej reklamówki znajdowało się dokładnie 43 gramy krystalicznej substancji. Wstępne testy przeprowadzone przez funkcjonariuszy wykazały, że zabezpieczony proszek to mefedron. Substancja została przekazana do laboratorium kryminalistycznego w celu wykonania szczegółowej analizy składu.

Szesnastolatek w Policyjnej Izbie Dziecka. Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Zatrzymany 16-letni mieszkaniec Kielc noc spędził w Policyjnej Izbie Dziecka. O dalszym losie nastolatka oraz konsekwencjach prawnych za popełniony czyn karalny zadecyduje teraz Sąd Rodzinny i Nieletnich w Kielcach. Policja przypomina, że posiadanie substancji odurzających jest w Polsce surowo zabronione.