Koszmarna zbrodnia w Mierzawie. Podejrzany o zabójstwo wpadł w ręce policji po czterech dniach obławy

Zabójstwo w Mierzawie

Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim doszło w piątkowe popołudnie. Od dwóch dni trwa intensywna obława na 49-letniego byłego funkcjonariusza policji. Mężczyzna miał zaatakować nożem swoich teściów. W wyniku doznanych ran śmierć poniósł 80-letni mężczyzna, a jego 76-letnia żona z poważnymi obrażeniami trafiła do placówki medycznej. Napastnik uciekł z miejsca zbrodni.

Obława za byłym policjantem. Podejrzany zatrzymany

Poszukiwania 49-letniego Dariusza R. rozpoczęto w miniony piątek. Z ustaleń śledczych wynika, że emerytowany funkcjonariusz policji dopuścił się zbrodni na terenie miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim. Jego ofiarą padł 80-letni teść, natomiast 76-letnia teściowa odniosła bardzo ciężkie obrażenia. W trwających cztery dni działaniach poszukiwawczych uczestniczyło około stu mundurowych, którzy ostatecznie zlokalizowali i ujęli zbiega.

Jak przekazał w rozmowie z „Super Expressem" młodszy inspektor Kamil Tokarski, pełniący funkcję oficera prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, „Poszukiwany został zatrzymany w powiecie jędrzejowskim".

List gończy, zarzuty i wniosek o areszt

Zanim doszło do ostatecznego ujęcia 49-latka, prokuratura zdążyła już wszcząć formalne śledztwo w tej sprawie i wydała postanowienie o postawieniu mężczyźnie zarzutów. Pierwszy z nich dotyczy „dokonania zabójstwa mężczyzny, który był teściem podejrzanego". Drugi z zarzutów bezpośrednio odnosi się do ataku na starszą kobietę i obejmuje „usiłowania zabójstwa w stosunku do teściowej sprawcy oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała skutkujących chorobą zagrażającą życiu".

Wobec podejrzanego wydano wcześniej oficjalny list gończy, a prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa karnego, za popełnioną zbrodnię ujętemu mężczyźnie grozi kara dożywotniego więzienia.

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