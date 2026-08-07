"Wstrząsające". Służby znalazły ponad 200 psów i martwe szczenięta. Zatrzymano 35-latka

Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia, które otrzymała kielecka straż miejska. Na wskazanym terenie interweniowali strażnicy, policjanci oraz pracownicy schroniska. Zwierzęta znajdowały się w dwóch budynkach.

– Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Straży Miejskiej. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że na terenie dwóch posesji znajduje się ponad 200 psów, z czego większość wyglądem przypomina buldogi francuskie – poinformowała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Kontrola ujawniła również trzy martwe szczenięta. Funkcjonariusze zabezpieczyli leki oraz dokumentację dotyczącą zwierząt.

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Właściciel pseudohodowli zatrzymany

Policja zatrzymała 35-letniego właściciela hodowli. Z jego udziałem prowadzone są czynności procesowe. Śledczy badają warunki, w których przebywały psy, a specjaliści oceniają stan ich zdrowia.

Podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas zaznaczyła, że „na obecnym etapie jest zbyt wcześnie, aby przesądzać o ewentualnej odpowiedzialności karnej”.

Część czworonogów została już zabrana z posesji i przekazana schronisku oraz fundacjom. Pozostałe psy nadal przebywają na miejscu, ale zostały objęte nadzorem.

Prezydent Kielc apeluje do mieszkańców

Do sytuacji odniosła się w mediach społecznościowych prezydent Kielc Agata Wojda. Podkreśliła, że „to, co Straż Miejska i pracownicy schroniska zastali, było wstrząsające”. Samorządowiec zwróciła się także do mieszkańców z apelem o wsparcie dla zwierząt.

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