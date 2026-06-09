Maluchy w akcji! Przedszkolaki zazieleniły Park Miejski w Kielcach. Zobacz zdjęcia!

Akcja została zorganizowana we współpracy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach. Przedszkolaki miały do wykonania ważne zadanie – obsadzenie kwiatami klombu wokół słynnego pawia Kubusia, tuż przy bramie prowadzącej do Wzgórza Zamkowego. Lokalizacja i imię patrona klombu nie były przypadkowe – na miejscu pojawiła się również przedstawicielka Teatru Lalek "Kubuś" im. Stefana Karskiego, który z okien swojej nowej siedziby ma doskonały widok na te zielone działania.

"Rośliny dają nam tlen!" Kieleckie przedszkolaki wiedzą, jak dbać o przyrodę

Mali ogrodnicy podeszli do tematu z pełnym profesjonalizmem. Choć pogoda dopisała i na termometrach było gorąco, nikt nie narzekał na zmęczenie czy ubrudzone rączki.

– Warto dbać o przyrodę, bo rośliny dają nam tlen. Lepiej zrobić teraz ciężką pracę, niż później żałować – tłumaczyły z przejęciem dzieci.

Dla wielu maluchów nie był to pierwszy kontakt z ogrodnictwem. Przedszkolaki chętnie chwaliły się swoimi sukcesami – wiele z nich regularnie pomaga babciom w przydomowych ogródkach oraz dba o piękne kwiaty na własnych, domowych balkonach. Akcję z uśmiechem dopingował też Teatr "Kubuś", ciesząc się, że sąsiedztwo ich nowej sceny staje się jeszcze piękniejsze i bardziej kolorowe.

Efekt pracy dzieci w Parku Miejskim możecie podziwiać już teraz podczas spacerów. Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak radosna atmosfera towarzyszyła tej zielonej akcji!