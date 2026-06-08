Wyjątkowe narodziny w Kielcach! W Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka na świat przyszły trojaczki

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
2026-06-08 15:25

Potrójne szczęście w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach! Na świat przyszły tam wyjątkowe trojaczki – dziewczynki Zoja, Mia i Liwia. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku i gigantyczny powód do dumy oraz radości zarówno dla dumnych rodziców, jak i całego personelu medycznego.

Trojaczki w Kielcach

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Autor: Facebook/ Materiały prasowe

Zoja, Mia i Liwia – trojaczki z Kielc. W jakim są stanie?

Narodziny trojaczków to ogromne wydarzenie dla całego personelu Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, ale przede wszystkim – dla samych rodziców. Dziewczynki przyszły na świat przedwcześnie, jednak lekarze są dobrej myśli.

Tak, rzeczywiście dzisiaj niesłychanie radosny dzień. Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem trzy dziewczynki – mówi dyrektor ŚCMiN, dr Rafał Szpak

Dziewczynki wymagają obecnie specjalistycznej opieki. Dzieci obecnie znajdują się na oddziale intensywnej terapii neonatologicznej. Są w stanie stabilnym, myślę, że będą się przez pewien czas bardzo fajnie rozwijać, aż wreszcie szczęśliwie opuszczą nasz szpital – dodaje dyrektor placówki.

Ciąże mnogie w ŚCMiN. Powiat kielecki zapowiada wsparcie

Jak podkreślają specjaliści, ciąża trojacza to rzadkość. W kieleckim szpitalu takie narodziny notuje się średnio raz do roku, a Zoja, Mia i Liwia to pierwsze trojaczki w 2026 roku. Zdecydowanie częściej na oddziałach pojawiają się bliźnięta – w tym roku w ŚCMiN powitano już 18 takich par.

Wyjątkowe narodziny zostały już zauważone przez lokalne władze. Dr Rafał Szpak poinformował, że rodzice dziewczynek mogą liczyć na pomoc:

Mamy już zapewnienie naszych władz, czyli zarządu powiatu kieleckiego, że rodzina będzie przez władze powiatu uhonorowana.

Zatrważający spadek liczby urodzeń. Dyrektor ŚCMiN o demografii

Radość z narodzin trojaczków przeplata się z gorzką refleksją na temat sytuacji demograficznej w kraju. Statystyki urodzeń z ostatnich lat drastycznie spadają.

Za ostatnie tylko cztery lata ilość porodów w naszej placówce zmniejszyła się w zasadzie o 30 procent, z 2200 do 1500 w zeszłym roku. Jest to niestety bardzo zatrważająca statystyka, ale taka statystyka jest niestety w całym kraju alarmuje dr Szpak.

Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone, a w ocenie dyrektora kieleckiego szpitala, na decyzję o rodzicielstwie wpływa obecnie szereg czynników społecznych i geopolitycznych. Młodzi ludzie coraz częściej stawiają na samorealizację – edukację, karierę zawodową i podróże – przesuwając plany powiększenia rodziny na dalszy plan. Nie bez znaczenia pozostaje również poczucie bezpieczeństwa.

Na około mamy sytuację niebezpieczną, mamy wojnę za wschodnią granicą, mamy co chwilę jakieś wybuchające konflikty. Dopiero co była pandemia (...). Są to oczywiście sytuacje, które wpływają na względy ekonomiczne i ogólnie na życie polskich rodzin, więc na pewno nie jest to okres, który w jakiś sposób predysponowałby nas do większej dzietności – podsumowuje dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka.

Obecnie dziewczynki – Zoja, Mia i Liwia – pozostają pod stałą, specjalistyczną opieką lekarzy i pielęgniarek na oddziale intensywnej terapii neonatologicznej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka. Przed noworodkami kluczowy czas na przybieranie na wadze oraz prawidłowy rozwój pod okiem kieleckich specjalistów. Całej rodzinie życzymy zdrowia, spokoju oraz szybkiego i bezpiecznego powrotu dziewczynek do domu.

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