Mały Rzym w Polsce. Słynie z księdza detektywa

Anastazja Lisowska
2026-03-19 4:32

Podróżując po Polsce, łatwo natrafić na miejsca pełne historii i uroku, które wciąż pozostają nieodkryte. Jednym z takich wyjątkowych zakątków jest "mały Rzym", malowniczo usytuowany na siedmiu wzgórzach i urzekający swoim niepowtarzalnym klimatem. Co ciekawe, to właśnie tam rowerem wielokrotnie przejeżdżał znany ksiądz detektyw.

Polska kryje w sobie mnóstwo miast i miasteczek, które łączą bogatą historię z malowniczymi krajobrazami. Niektóre z nich zachwycają zabytkami, inne wyjątkowym położeniem geograficznym, a jeszcze inne zyskują sławę dzięki popkulturze czy znanym postaciom. Wiele z tych miejsc wciąż pozostaje nieodkrytych dla przeciętnego turysty, choć kryją prawdziwe skarby architektury, kultury i lokalnych tradycji. Idealnym tego przykładem jest "mały Rzym", czyli Sandomierz!

"Mały Rzym" zachwyca na każdym kroku

Miano "małego Rzymu" przypadło miejscowości Sandomierz w woj. świętokrzyskim. Dlaczego jednak akurat takie? Wszystko przez wyjątkowe położenie miejscowości i symboliczne podobieństwa do stolicy Włoch.

Spacerując po Sandomierzu można poczuć ducha średniowiecznego miasta, a liczne kościoły, pałace i podziemne trasy turystyczne tylko potęgują wrażenie podróży w czasie. Dodatkowo, Sandomierz, tak jak Rzym, jest miastem o silnych tradycjach i znajdziemy tu wiele historycznych miejsc kultu, które świadczą o wielowiekowej duchowej roli miasta. Nie da się też ukryć, iż kamienice, ratusz, bramy miejskie i kręte uliczki przypominają nieco włoski klimat starych miast, gdzie historia wciąż jest widoczna w każdym detalu.

Ksiądz detektyw spopularyzował Sandomierz

Sandomierz, choć od dekad znany jest sporej części społeczeństwa, to jeszcze większą popularność zdobył po 2008 roku. To właśnie wtedy - dokładnie 11 listopada 2008 roku -  na antenie TVP1 zaczął być emitowany serial "Ojciec Mateusz", który stał się hitem. Podczas oglądania serialu można podziwiać pewne miejsca z Sandomierza i to właśnie z tego względu po kilku latach powstał tam m.in. Szlak Ojca Mateusza oraz wystawa z planu zdjęciowego dla prawdziwych fanów tejże produkcji. 

Sandomierz - atrakcje w mieście

Sandomierz to jedno z najbardziej klimatycznych miast w Polsce - idealne na weekend pełen historii, spacerów i pięknych widoków. Poniżej przedstawiamy więc najciekawsze atrakcje w samym mieście, które warto zobaczyć:

  • Rynek Starego Miasta
  • Ratusz
  • Katedra Narodzenia NMP
  • Zamek Królewski
  • Wąwóz Królowej Jadwigi
  • Podziemna Trasa Turystyczna
  • Brama Opatowska
  • Bulwar nad Wisłą.
