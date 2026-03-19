Mały Rzym w Polsce. Słynie z księdza detektywa

Polska kryje w sobie mnóstwo miast i miasteczek, które łączą bogatą historię z malowniczymi krajobrazami. Niektóre z nich zachwycają zabytkami, inne wyjątkowym położeniem geograficznym, a jeszcze inne zyskują sławę dzięki popkulturze czy znanym postaciom. Wiele z tych miejsc wciąż pozostaje nieodkrytych dla przeciętnego turysty, choć kryją prawdziwe skarby architektury, kultury i lokalnych tradycji. Idealnym tego przykładem jest "mały Rzym", czyli Sandomierz!

"Mały Rzym" zachwyca na każdym kroku

Miano "małego Rzymu" przypadło miejscowości Sandomierz w woj. świętokrzyskim. Dlaczego jednak akurat takie? Wszystko przez wyjątkowe położenie miejscowości i symboliczne podobieństwa do stolicy Włoch.

Spacerując po Sandomierzu można poczuć ducha średniowiecznego miasta, a liczne kościoły, pałace i podziemne trasy turystyczne tylko potęgują wrażenie podróży w czasie. Dodatkowo, Sandomierz, tak jak Rzym, jest miastem o silnych tradycjach i znajdziemy tu wiele historycznych miejsc kultu, które świadczą o wielowiekowej duchowej roli miasta. Nie da się też ukryć, iż kamienice, ratusz, bramy miejskie i kręte uliczki przypominają nieco włoski klimat starych miast, gdzie historia wciąż jest widoczna w każdym detalu.

Ksiądz detektyw spopularyzował Sandomierz

Sandomierz, choć od dekad znany jest sporej części społeczeństwa, to jeszcze większą popularność zdobył po 2008 roku. To właśnie wtedy - dokładnie 11 listopada 2008 roku - na antenie TVP1 zaczął być emitowany serial "Ojciec Mateusz", który stał się hitem. Podczas oglądania serialu można podziwiać pewne miejsca z Sandomierza i to właśnie z tego względu po kilku latach powstał tam m.in. Szlak Ojca Mateusza oraz wystawa z planu zdjęciowego dla prawdziwych fanów tejże produkcji.

Sandomierz - atrakcje w mieście

Sandomierz to jedno z najbardziej klimatycznych miast w Polsce - idealne na weekend pełen historii, spacerów i pięknych widoków. Poniżej przedstawiamy więc najciekawsze atrakcje w samym mieście, które warto zobaczyć:

Rynek Starego Miasta

Ratusz

Katedra Narodzenia NMP

Zamek Królewski

Wąwóz Królowej Jadwigi

Podziemna Trasa Turystyczna

Brama Opatowska

Bulwar nad Wisłą.