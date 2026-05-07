Dawna siedziba rycerzy Konrada Mazowieckiego. To jedno z najstarszych miasteczek w Świętokrzyskiem

Sędziszów to nie jest zwykłe miasto. To żywy organizm, który przez 700 lat ewoluował z rycerskiej siedziby rodu Jastrzębców w kluczowy węzeł kolejowy, a później w nowoczesny ośrodek przemysłowy. Dziś, spacerując jego ulicami, można poczuć nostalgię za dawnymi czasy, odkrywając ukryte grodziska i barokowe skarby, które przetrwały pożary i wojenne zawieruchy.

Początki Sędziszowa. Średniowieczne serce rodu Jastrzębców

Historia Sędziszowa sięga głęboko w XIII wiek, co czyni go jedną z najstarszych miejscowości w regionie świętokrzyskim. To właśnie wtedy, w dobie rozbicia dzielnicowego i panowania Konrada Mazowieckiego, na tych ziemiach zaczęło tętnić życie. Sędziszów był historyczną siedzibą potężnego rodu Jastrzębców, o czym do dziś przypomina herb miasta – podkowa z krzyżem na błękitnym polu.

Najstarsze ślady osadnictwa kryją się na terenie dawnego grodziska z drugiej połowy XIII wieku. Archeolodzy, badając tę ziemię, wydobyli na światło dzienne fragmenty ceramiki, kości, a nawet żelazny klucz – symbol tajemnic, które Sędziszów wciąż przed nami ukrywa. To właśnie tu, wśród mokradeł nad Mierzawą, rycerze strzegli bezpieczeństwa handlowych szlaków, budując podwaliny pod dzisiejszą tożsamość regionu.

Rycerze i szlaki. Jak Sędziszów kształtował region świętokrzyski

Przez wieki Sędziszów był wsią szlachecką, przechodzącą z rąk do rąk wybitnych rodów: Rożnów, Rylskich, Chwalibogów, aż po rodzinę Kamińskich. Każdy z tych właścicieli dokładał cegiełkę do rozwoju osady. Średniowieczne trakty handlowe, które przecinały te tereny, sprawiały, że Sędziszów był ważnym punktem na mapie dawnej Małopolski.

Życie toczyło się tu wokół parafii, o której pierwsze wzmianki pochodzą już z 1326 roku. Pierwotny kościół był drewniany i stał, jak pisał administrator parafii w XIX wieku, „od niepamiętnych czasów”. Choć drewniana zabudowa wielokrotnie padała ofiarą ognia, duch mieszkańców Sędziszowa zawsze okazywał się silniejszy od płomieni.

Legendy i cuda. Tajemnica rzymskiego obrazu i upadłego sklepienia

Sędziszów ma swoje legendy, które do dziś budzą dreszcz emocji. Najbardziej poruszająca opowieść wiąże się z barokowym kościołem pw. św. Piotra i Pawła. W kwietniu 1902 roku, tuż po nieszporach, gdy ostatni wierni opuścili świątynię, potężne sklepienie z hukiem runęło na posadzkę. To, że nikomu nic się nie stało, do dziś uznawane jest za znak szczególnej opieki.

W ołtarzu głównym kościoła znajduje się prawdziwy skarb – Obraz Matki Bożej Sędziszowskiej. Przybył on prosto z Rzymu w 1625 roku jako dar dla proboszcza Baltazara Strumieńskiego, a poświęcić go miał sam papież Urban VIII. Obraz ten od wieków słynie łaskami, a jego historia jest nierozerwalnie związana z losem miasta. Kolejną pamiątką przeszłości jest kamienna kolumna z 1650 roku, zwieńczona figurą Jezusa, będąca milczącym świadkiem dawnych dni na starym cmentarzu.

Wielka przemiana. Od osady kolejowej do praw miejskich

Rok 1885 zmienił wszystko. To wtedy do Sędziszowa dotarła Kolej Iwangrodzko-Dąbrowska, a we wsi wybudowano stację. Sędziszów z cichej osady rolniczej stał się prężnym węzłem komunikacyjnym. Centrum miejscowości zaczęło przesuwać się od starego rynku w stronę dworca, gdzie wyrastały domy dla kolejarzy i parowozownia.

Kolejny impuls rozwojowy przyszedł w 1971 roku wraz z powstaniem Fabryki Kotłów SEFAKO. Ten gigant przemysłowy dał pracę tysiącom ludzi i sprawił, że Sędziszów zaczął aspirować do miana miasta. Marzenie to ziściło się 1 stycznia 1990 roku, kiedy Sędziszów oficjalnie otrzymał prawa miejskie.

Co warto zobaczyć w Sędziszowie? Atrakcje, które cię zaskoczą

Barokowy kościół pw. św. Piotra i Pawła : Z rzymskim obrazem i XVII-wiecznymi organami

: Z rzymskim obrazem i XVII-wiecznymi organami Osiedle Drewniane: Unikalny zespół baraków z czasów II wojny światowej, które niedawno przeszły gruntowną rewitalizację

Unikalny zespół baraków z czasów II wojny światowej, które niedawno przeszły gruntowną rewitalizację Domy Tyrolskie : Przy ulicy Kolejowej znajdziesz niezwykłą zabudowę w stylu tyrolskim, wybudowaną przez Niemców dla pracowników kolei

: Przy ulicy Kolejowej znajdziesz niezwykłą zabudowę w stylu tyrolskim, wybudowaną przez Niemców dla pracowników kolei Relikty Grodziska : Miejsce, gdzie bije historyczne serce miasta z XIII wieku

: Miejsce, gdzie bije historyczne serce miasta z XIII wieku Baza Turystyczno-Sportowa: Nowoczesny kompleks z zalewem, plażą i ścieżkami rekreacyjnymi, idealny na odpoczynek po historycznym spacerze

Ścieżka edukacyjna nad mokradłami: Ukryta trasa prowadząca przez groblę, gdzie przyroda Świętokrzyskiego jest na wyciągnięcie ręki.

Lokalna tożsamość. Miasto ludzi przedsiębiorczych

Dzisiejszy Sędziszów to gmina, która łączy tradycję z nowoczesnością. Mieszkańcy są dumni ze swojej historii, ale śmiało patrzą w przyszłość, inwestując w odnawialne źródła energii i nowoczesną infrastrukturę. To tutaj odbywają się barwne festiwale ludowe i obchody dni miasta, które jednoczą lokalną społeczność.

W Sędziszowie historia nie jest zamknięta w muzeum – ona żyje w opowieściach kolejarzy, w murach starej fabryki i w szumie rzeki Mierzawy. To miasto udowadnia, że nawet niewielka miejscowość może skrywać dzieje godne największych metropolii.

FAQ – Najważniejsze pytania o Sędziszów

Ile lat ma Sędziszów? Pierwsze wzmianki o parafii pochodzą z 1326 roku, co oznacza, że historia miejscowości liczy sobie ponad 700 lat Z czego słynie Sędziszów? Miasto słynie z bogatych tradycji kolejowych, Fabryki Kotłów SEFAKO oraz barokowego kościoła z cudownym obrazem z Rzymu Czy Sędziszów był związany z Konradem Mazowieckim? Miasto powstało w XIII wieku, w okresie panowania Konrada Mazowieckiego, i było siedzibą rycerskiego rodu Jastrzębców Jakie zabytki warto zobaczyć? Koniecznie zobacz kościół św. Piotra i Pawła, Osiedle Drewniane, tyrolskie domki przy ul. Kolejowej oraz pozostałości średniowiecznego grodziska Skąd pochodzi nazwa miasta? Nazwa ma korzenie staropolskie, prawdopodobnie wywodzi się od imienia Sędzimir (Sędzik) Kiedy Sędziszów otrzymał prawa miejskie? Prawa miejskie Sędziszów otrzymał 1 stycznia 1990 roku Czy w Sędziszowie można wypocząć nad wodą? Tak, w mieście znajduje się nowoczesna baza turystyczno-rekreacyjna z zalewem i kąpieliskiem. Gdzie szukać najstarszych śladów historii w mieście? Najstarsze ślady to relikty grodziska z XIII wieku, zlokalizowane w okolicach dawnego centrum wsi.

źródła: UM Sędziszów, "SĘDZISZÓW - Osada Kolejowa" - Materiał wideo, Diecezja Kielecka, Praktyczny Przewodnik po Polsce, Wikipedia.