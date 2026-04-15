Miasto w kieszeni i koniec z „kiedyś się zgadamy”. Kielecka aplikacja Spontan chce zrewolucjonizować lokalne społeczności

Spontaniczność w świecie algorytmów

Głównym problemem współczesnych mediów społecznościowych jest ich iluzoryczność. Widzimy, co nasi znajomi robili wczoraj, ale rzadko wiemy, co robią w tej konkretnej chwili. Aplikacja społecznościowa z Kielc ma to zmienić dzięki modułowi towarzyskiemu, który stawia na czas teraźniejszy. Mechanizm jest prosty: użytkownik zakłada profil i określa swój aktualny cel. Może to być wspólny spacer z psem, wyjście do teatru, wypad w góry czy po prostu rozmowa przy kawie.

Co kluczowe, system promuje osoby, które są aktywne „tu i teraz” lub korzystały z narzędzia w ciągu ostatniej godziny - opowiada twórca aplikacji Spontan, Mariusz Kowalczyk. Dzięki temu mamy pewność, że wysyłając zaproszenie do kogoś w okolicy, nie trafimy na martwy profil, lecz na osobę realnie zainteresowaną wyjściem z domu. To odpowiedź na rosnącą izolację i paradoks „cyfrowej samotności”, gdzie mimo setek znajomych na Facebooku, brakuje nam kogoś do wspólnego wyjścia na spacer.

Lokalny handel i usługi bez pośredników

Kielce aplikacja Spontan to jednak nie tylko randki i spotkania towarzyskie. Twórca zintegrował w niej moduł „Bazar”, który pełni funkcję sąsiedzkiego targowiska. To miejsce dla każdego, kto chce sprzedać niepotrzebne przedmioty, oddać coś za darmo lub pochwalić się rękodziełem. Mariusz Kowalczyk podkreśla, że marzył o rozwiązaniu, dzięki któremu w kilka minut można znaleźć unikatowy prezent urodzinowy u sąsiadki z bloku obok.

Dla lokalnego biznesu i freelancerów przygotowano sekcję usługową. To przestrzeń, w której miejsce znajdzie zarówno profesjonalna kancelaria adwokacka, salon fryzjerski dla psów, jak i student oferujący korepetycje,. Największą przewagą Spontana nad grupami na Facebooku czy Instagramem jest brak restrykcyjnych algorytmów - mówi twórca. Na popularnych portalach ogłoszenia często giną w gąszczu innych postów lub są ucinane przez zasięgi. Tutaj o kolejności wyświetlania decyduje wyłącznie geolokalizacja – użytkownik widzi oferty ułożone według odległości od miejsca, w którym aktualnie się znajduje. Dzięki temu lokalne usługi stają się realnie widoczne dla osób z najbliższego sąsiedztwa.

Szansa dla lokalnej przedsiębiorczości

Wpływ aplikacji na kielecki rynek może być znaczący. Przedsiębiorcy mogą zakładać wirtualne stoiska i prezentować ofertę konkretnych produktów wraz z opisami i zdjęciami. Pozwala to na stworzenie cyfrowej wizytówki sklepu czy zakładu, która trafia bezpośrednio do osób przebywających w promieniu kilku kilometrów,. Jest to szczególnie istotne w dobie dominacji sieciówek – Spontan daje narzędzie do promowania unikatowości i lokalnego rzemiosła.

W wizji twórcy aplikacja ma być „miastem, osiedlem lub wioską w telefonie”. To podejście promuje patriotyzm lokalny i skraca dystans między usługodawcą a klientem. Zamiast szukać usług w ogólnopolskich serwisach, mieszkańcy Kielc mogą sprawdzić, kto profesjonalnie zajmie się ich sprawami tuż za rogiem.

Od Kielc ... po Europę. Potencjał rozwoju

Choć aplikacja Spontan narodziła się w Kielcach i tutaj obecnie (obok Warszawy) jest najintensywniej promowana, jej potencjał wykracza daleko poza granice województwa świętokrzyskiego. Mariusz Kowalczyk nie kryje planów ekspansji na kolejne polskie miasta, a w przyszłości także na rynek europejski.

Zamysł jest taki, aby podróżując, móc w dowolnym miejscu włączyć aplikację i natychmiast zobaczyć, co ciekawego dzieje się w okolicy – od lokalnych wydarzeń, przez unikatowe pamiątki od rzemieślników, aż po osoby chętne do wspólnego zwiedzania. To szansa na odejście od powtarzalnych produktów z sieciówek na rzecz autentycznych, lokalnych doświadczeń.

Narzędzie jest już dostępne do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store. Czy kielecki projekt zdoła zmienić nasze nawyki i sprawi, że częściej będziemy odkładać telefon, by spotkać się z kimś w świecie rzeczywistym? Sukces aplikacji zależy teraz od samych mieszkańców i ich gotowości na odrobinę spontaniczności w codziennym życiu.