Nad Nidą powstanie zupełnie nowe miejsce. Pińczów dostał miliony na bulwary

Nida w Pińczowie wreszcie doczeka się zagospodarowania na miarę swojego potencjału. Władze gminy podpisały umowę na realizację projektu „Bulwary nad Nidą”, który całkowicie odmieni nadrzeczne tereny i stworzy nowoczesną przestrzeń rekreacyjno-turystyczną. Z nowych udogodnień skorzystają nie tylko mieszkańcy Pińczowa i całego Ponidzia, ale również kajakarze, rowerzyści oraz turyści z całego kraju.

Całkowita wartość zaplanowanej inwestycji wynosi blisko 11,3 mln zł. Gmina Pińczów zrealizuje ten projekt przy ogromnym wsparciu ze środków zewnętrznych, bowiem dofinansowanie pokryje ponad 80 proc. wszystkich kosztów. Łączna kwota przyznanej dotacji przekracza 9 mln zł. Lwia część tej sumy – blisko 8,2 mln zł – pochodzi z Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027. Dodatkowo 916 tys. zł przeznaczono bezpośrednio z budżetu państwa. Oficjalne dokumenty przypieczętowujące przyznanie funduszy podpisali przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz władze gminy Pińczów.

Piaszczysta plaża miejska i strefa aktywnego wypoczynku

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest wykreowanie bezpiecznej i spójnej przestrzeni nad wodą, która pozwoli w pełni wyeksponować naturalne walory malowniczego Ponidzia. W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki zaplanowano szeroką, piaszczystą plażę miejską połączoną ze strefą wypoczynku. Mieszkańcy i odwiedzający miasto turyści zyskają komfortowe miejsce do opalania oraz relaksu na świeżym powietrzu.Obok plaży wybudowane zostanie profesjonalne boisko do sportów plażowych. Będzie to idealne miejsce dla miłośników aktywnego spędzania czasu oraz grania w siatkówkę czy inne dyscypliny na piasku. Całe otoczenie uzupełnią starannie zaaranżowane tereny zielone, tworzące estetyczny i uporządkowany kompleks wypoczynkowy.

Zielony Park Miejski w Pińczowie [GALERIA]

15

Nowoczesny pomost i profesjonalne zaplecze dla kajakarzy

Rzeka Nida od lat stanowi popularny szlak spływów, jednak dotychczasowa infrastruktura nad wodą była niewystarczająca. Projekt bulwarów rozwiąże ten problem, wprowadzając udogodnienia wysokiej jakości. Sercem części wodnej stanie się nowoczesny, pływający pomost, zaprojektowany z myślą o bezpiecznym wodowaniu, cumowaniu oraz codziennej obsłudze kajaków i innych jednostek pływających.Tuż przy brzegu powstanie kompleksowe zaplecze techniczne i rekreacyjne. W planach uwzględniono zadaszone wiaty rekreacyjne, stojaki oraz specjalistyczne suszarnie na sprzęt wodny. Wszyscy kończący lub rozpoczynający spływ w Pińczowie zyskają wygodne warunki do ususzenia sprzętu i odpoczynku w cieniu. Zaplanowano również bezpiecznie zaaranżowane miejsce na ognisko z ławkami, sprzyjające wieczornym integracjom nad brzegiem rzeki.

Wygodny parking, stanowiska dla kamperów i stacja dla rowerzystów

Inwestycja została zaplanowana tak, aby odpowiadać na potrzeby bardzo różnych grup turystów. Z myślą o rowerzystach przemierzających okoliczne szlaki powstanie samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Dzięki niej cykliści bez trudu wykonają drobne naprawy, wyregulują hamulce czy uzupełnią ciśnienie w oponach.Znacznej rozbudowie ulegnie także infrastruktura dojazdowa i postojowa. Powstanie parking z 23 miejscami dla samochodów osobowych. Z kolei dla miłośników caravaningu wydzielone zostaną 3 specjalne stanowiska dla kamperów, wyposażone w bezpośrednie przyłącza do wody i energii elektrycznej. Nowoczesny charakter kompleksu podkreśli montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Bulwary jako ważny element rozwoju uzdrowiskowego Pińczowa

Nowe zagospodarowanie nadbrzeża Nidy wpisuje się w szerszy, długofalowy plan rozwoju miasta. Od 2024 roku Pińczów posiada oficjalny status obszaru ochrony uzdrowiskowej i konsekwentnie zmierza do utworzenia uzdrowiska. Samorząd prowadzi obecnie prace nad dokumentacją budowy wodociągu, który ma doprowadzić leczniczą wodę siarczkową z ujęcia w Lesie Winiarskim prosto do pińczowskiej strefy uzdrowiskowej. Nowe bulwary będą zatem w przyszłości służyć także kuracjuszom odwiedzającym miasto.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.3 „Wzmacnianie lokalnych potencjałów na obszarach innych niż obszary miejskie” i wpisuje się w działania Obszaru Strategicznej Interwencji „Świętokrzyskie Uzdrowiska”. Władze miasta zapowiadają, że pierwsze procedury przetargowe zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, a same prace budowlane ruszą na początku przyszłego roku. Przedsięwzięcie będzie prowadzone etapami, stopniowo zmieniając oblicze Pińczowa.