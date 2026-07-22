Najnowocześniejsze uzdrowisko w Polsce powstanie w woj. świętokrzyskim. Podpisano już przetarg

Uzdrowisko w Kazimierzy Wielkiej ma być hitem

Kazimierza Wielka to niewielkie miasto powiatowe w województwie świętokrzyskim, o którym w ostatnim czasie zrobiło się głośno ze względu na planowaną inwestycję uzdrowiskową. Rozstrzygnięto tam przetarg i wiadomo już, że grunty przejmie prywatny inwestor, który zbuduje nowe uzdrowisko. Mowa o terenach przy pięknym zalewie, które zostają oddane w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Burmistrz miejscowości twierdzi, że uzdrowisko ma być jednym z najlepszych i najnowocześniejszych w kraju.

To ma być najnowocześniejszy ośrodek wypoczynkowo-leczniczy. Będziemy dopięciem uzdrowisk na mapie województwa świętokrzyskiego, obok Buska-Zdroju i Solca-Zdroju. Jeśli chodzi o kierunki uzdrowiskowe, to faktycznie będziemy młodym dzieckiem, ale za to bardzo nowoczesnym - mówił w rozmowie z Radiem Zet burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch.

Nowe uzdrowisko w woj. świętokrzyskim

Uzdrowisko w Kazimierzy Wielkiej ma mieć możliwość przyjęcia setki pacjentów. Odwiedzający będą mogli także korzystać z kawiarni, pensjonatów czy restauracji. Wiadomo już również, że uzdrowisko ma specjalizować się w chorobach reumatologicznych, kardiologicznych, nadciśnieniu oraz osteoporozie.

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Kazimierza Wielka zastąpi Ciechocinek?

Kazimierza Wielka to miasto w województwie świętokrzyskim, położone na żyznych terenach Niecki Nidziańskiej. Choć nie należy do najbardziej znanych miejscowości w Polsce, ma kilka cech, z których jest szczególnie rozpoznawalna.

Kazimierza Wielka od dziesięcioleci kojarzona jest z uprawą buraków cukrowych oraz przemysłem cukrowniczym. W mieście działa jedna z najważniejszych cukrowni w regionie – Cukrownia "Kazimierza", należąca obecnie do Krajowej Grupy Spożywczej.

Okolice Kazimierzy Wielkiej słyną z bardzo urodzajnych czarnoziemów i lessów. Dzięki temu region jest ważnym obszarem rolniczym.

Pod miastem odkryto bogate złoża wód siarczkowych, podobnych do tych wykorzystywanych w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju. Dzięki temu Kazimierza Wielka rozwija funkcje uzdrowiskowe.

Jedną z największych atrakcji rekreacyjnych jest Zalew Kazimierza Wielka.

W centrum miasta znajduje się XIX-wieczny Pałac Laconów, otoczony zabytkowym parkiem.