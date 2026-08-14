Wieś Piekło, bo o niej mowa, to niewielka, niezwykle urokliwa osada położona w powiecie koneckim, w gminie Końskie. Choć dziś na stałe zameldowanych jest tu zaledwie około dziesięciu mieszkańców, miejscowość regularnie przyciąga turystów, którzy chcą na własne oczy zobaczyć, jak żyje się w „piekle”.

Od Iwasiowa do Piekła. Skąd wzięła się ta nazwa?

Zanim na drogowskazach pojawiła się nazwa budząca uśmiech, wieś funkcjonowała w zupełnie inny sposób. Do 1830 roku osada nazywała się Iwasiów. Co ciekawe, sąsiednie Niebo również przeszło podobną metamorfozę – do 1813 roku występowało w dokumentach jako Babia Góra. Skąd więc ta nagła zmiana na tak skrajne, pozaziemskie określenia?

Historycy nie mają jednej, pewnej wersji, ale źródła wskazują na dwie najbardziej prawdopodobne drogi. Pierwszą z nich był zwykły kaprys ówczesnego właściciela lub dzierżawcy dóbr Sielpia, do których należały te tereny. Drugi trop prowadzi do samych mieszkańców. Obie leśne osady były dawniej miejscami biednymi, a ich mieszkańcy skarżyli się na ciężki los i konieczność odrabiania uciążliwej pańszczyzny w oddalonych Radoszycach. Być może nazwa Piekło była po prostu trafnym komentarzem do ich codziennej egzystencji.

Warto wspomnieć, że w XIX wieku osada tętniła życiem nieco bardziej niż dzisiaj. W 1826 roku w Piekle mieszkało pięciu osadników z rodzinami oraz karczmarz prowadzący jeden z trzech działających tu zajazdów. Do czasów I wojny światowej wieś była również lokalnym ośrodkiem wyrobu gwoździ.

Piekielny Szlak i skalne bramy. Co tu właściwie zobaczyć?

Piekło Świętokrzyskie to nie tylko tabliczka z nazwą miejscowości, przy której każdy chce mieć zdjęcie. To przede wszystkim punkt wyjścia do odkrywania unikalnych form przyrody. Największą atrakcją w bezpośrednim sąsiedztwie wsi są Skałki Piekło Gatniki.

To zgrupowanie skał z piaskowca jurajskiego, sięgających 5 metrów wysokości, ciągnie się pasmem o długości około 100 metrów w głębi sosnowego lasu. Według geologów skałki te powstawały przez miliony lat w wyniku działania wody, słońca i wiatru. Jednak lokalne podania wolą inną wersję: formacje te mają być niedokończonym dziełem diabła, który miał tylko jedną noc na wybudowanie własnego piekła, ale nim zapiał kur, zdołał wznieść jedynie bramę i fragmenty murów.

Dla miłośników aktywnego wypoczynku wieś jest kluczowym punktem na mapie regionu:

Przez miejscowość przebiega Piekielny Szlak – czerwony szlak pieszy o długości ponad 250 km, który łączy Piekło z Niebem

– czerwony szlak pieszy o długości ponad 250 km, który łączy Piekło z Niebem Przechodzi tędy również niebieski szlak turystyczny im. S. Malanowicza, łączący miasto Końskie z popularnym zalewem Sielpia

im. S. Malanowicza, łączący miasto Końskie z popularnym zalewem Sielpia Piekło jest punktem początkowym czarnego szlaku rowerowego prowadzącego do Młynka Nieświńskiego.

Nie tylko żarty z nazwy – tragiczne karty historii

Choć nazwa wsi prowokuje do żartów, historia tego miejsca ma też swoje mroczne i tragiczne oblicze, o którym przypomina stojący tu obelisk. Podczas II wojny światowej, w 1940 roku, wieś stała się celem krwawej pacyfikacji przeprowadzonej przez oddziały SS.

Niemcy, prowadząc obławę na majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, wymordowali w Piekle i sąsiednim Niebie wszystkich mężczyzn. Była to kara za pomoc udzielaną partyzantom. Co roku w czerwcu odbywają się tu uroczystości patriotyczne, upamiętniające ofiary tamtych wydarzeń, w których uczestniczą rodziny pomordowanych i przedstawiciele lokalnych władz.

Niebo, Piekło i... Afryka. Świętokrzyskie zagłębie dziwnych nazw

Jeśli myśleliście, że Piekło i Niebo wyczerpują fantazję mieszkańców regionu, to jesteście w błędzie. Nietypowe nazwy miejscowości to wręcz znak rozpoznawczy tej części Polski. Zaledwie 15 kilometrów od Paradyża leży miejscowość o nazwie... Afryka.

W całym województwie znajdziemy też inne „piekielne” lokalizacje. Około 40 kilometrów na północ od Kielc znajduje się rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem. To miejsce jeszcze bardziej imponujące – skały sięgają tam 8 metrów wysokości i przybierają formy ambon, baszt czy grzybów. Co ciekawe, naukowcy odkryli tam ślady wskazujące, że 200 milionów lat temu znajdował się tu brzeg płytkiego, ciepłego morza. Z kolei w gminie Chęciny turyści mogą odwiedzić Jaskinię Piekło, z którą wiąże się legenda o diablach wychodzących na świat przez skalne kominy.

Zobacz Skałki Piekło pod Niekłaniem na zdjeciach

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Wycieczka do Piekła w województwie świętokrzyskim to idealny pomysł na weekendowy wypad dla osób, które szukają ciszy, spokoju i kontaktu z naturą, a przy okazji chcą wrócić z ciekawą anegdotą. Mimo swojej nazwy, ta maleńka wieś zagubiona wśród lasów koneckich jest miejscem wyjątkowo gościnnym, gdzie zamiast diabłów spotkacie jedynie błękitne szlaki i monumentalne piaskowce. Jak widać, czasem warto dobrowolnie udać się do piekła – choćby po to, by po dwóch kilometrach spaceru móc z czystym sumieniem powiedzieć: „byłem w niebie”.

Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia? Pytanie 1 z 12 W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek? Zagnańsk Masłów Chęciny Następne pytanie

źródło: Świętokrzyskie Travel, Końskie Travel, Wikipedia.