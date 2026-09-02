NordicKajakada w Wolicy! Wyjątkowe wydarzenie na zakończenie lata!

Już w niedzielę, 6 września, od godziny 9:00, uczestnicy NordicKajakady będą mieli okazję odkrywać urokliwe zakątki okolicy zarówno z perspektywy lądu, jak i wody:
- Spacer Nordic Walking: Przejście malowniczą trasą prowadzącą po drogach utwardzonych oraz leśnych ścieżkach Wolicy aż do miejscowości Ostrów.
- Lokalna historia i dziedzictwo: Podczas wydarzenia regionalista pan Stanisław, mieszkaniec Wolicy,przybliży uczestnikom historię miejscowości oraz postać Joachima Hempla, niezwykle ważnej figury w dziejach Wolicy.
- Spływ Kajakowy: Po krótkim instruktażu nad rzeką uczestnicy przesiądą się do kajaków i spłyną do Przystani Kajakowej Bastek. Na trasie spływu organizatorzy przygotowali dla wszystkich dodatkową niespodziankę.
- Finał i Integracja: Wydarzenie zwieńczy wspólny poczęstunek na ciepło w Przystani Bastek oraz uroczyste wręczenie dyplomów pamiątkowych dla wszystkich uczestników.