NordicKajakada w Wolicy! Wyjątkowe wydarzenie na zakończenie lata!

Marcin Łataś
Marcin Łataś
2026-09-02 11:17

Już w niedzielę, 6 września, w Wolicy (gmina Chęciny) odbędzie się wyjątkowe wydarzenie plenerowe – „NordicKajakada". - "Lądem i wodą odkrywamy swoją okolicę”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Wolicy, łącząca aktywność fizyczną na świeżym powietrzu z integracją lokalnej społeczności oraz poznawaniem bogatej historii regionu.

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Autor: pl/ Pexels.com zdjęcie ilustracyjne

Już w niedzielę, 6 września, od godziny 9:00, uczestnicy NordicKajakady będą mieli okazję odkrywać urokliwe zakątki okolicy zarówno z perspektywy lądu, jak i wody:

  • Spacer Nordic Walking: Przejście malowniczą trasą prowadzącą po drogach utwardzonych oraz leśnych ścieżkach Wolicy aż do miejscowości Ostrów.
  • Lokalna historia i dziedzictwo: Podczas wydarzenia regionalista pan Stanisław, mieszkaniec Wolicy,przybliży uczestnikom historię miejscowości oraz postać Joachima Hempla, niezwykle ważnej figury w dziejach Wolicy.
  • Spływ Kajakowy: Po krótkim instruktażu nad rzeką uczestnicy przesiądą się do kajaków i spłyną do Przystani Kajakowej Bastek. Na trasie spływu organizatorzy przygotowali dla wszystkich dodatkową niespodziankę.
  • Finał i Integracja: Wydarzenie zwieńczy wspólny poczęstunek na ciepło w Przystani Bastek oraz uroczyste wręczenie dyplomów pamiątkowych dla wszystkich uczestników.
NordicKajakada
Autor: Anna Stawecka/ Canva.com