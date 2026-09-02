NordicKajakada w Wolicy! Wyjątkowe wydarzenie na zakończenie lata!

Już w niedzielę, 6 września, w Wolicy (gmina Chęciny) odbędzie się wyjątkowe wydarzenie plenerowe – „NordicKajakada". - "Lądem i wodą odkrywamy swoją okolicę”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Wolicy, łącząca aktywność fizyczną na świeżym powietrzu z integracją lokalnej społeczności oraz poznawaniem bogatej historii regionu.

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