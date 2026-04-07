Wielofunkcyjny strażnik TraffiStar SR390

Uruchomione w Sandomierzu urządzenie to zaawansowany model TraffiStar SR390. Nie jest to zwykły miernik prędkości, lecz technologicznie zaawansowany system monitorowania ruchu. Fotoradar ten posiada kamerę o wysokiej rozdzielczości i jest w stanie mierzyć prędkość w zakresie od 30 do 220 km/h, monitorując jednocześnie co najmniej cztery pasy ruchu.

Urządzenie potrafi rejestrować do dwóch wykroczeń na sekundę i odróżnia, czy pojazd zbliża się, czy oddala od fotoradaru. Oprócz prędkości, TraffiStar SR390 może kontrolować:

przejazd na czerwonym świetle oraz ignorowanie "zielonej strzałki",

nieustąpienie pierwszeństwa pieszym,

niestosowanie się do zakazów skrętu lub zawracania,

automatyczne odczytywanie tablic rejestracyjnych i identyfikację rodzaju pojazdu

Większa sieć kontroli w regionie i kraju

Instalacja w Sandomierzu jest częścią szerszego projektu rozbudowy systemu CANARD, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W ramach tej samej inicjatywy nowy fotoradar ma pojawić się również w pobliskim Osieku (powiat staszowski) na drodze krajowej nr 79.

Cały program zakłada montaż 128 nowych urządzeń stacjonarnych na terenie całej Polski do lipca 2026 roku. Wśród nich znajdzie się 70 fotoradarów punktowych, 43 systemy odcinkowego pomiaru prędkości (OPP) oraz urządzenia monitorujące przejazdy na czerwonym świetle (w tym na przejazdach kolejowych).

Ważne zmiany dla kierowców: Sekundniki i surowsze kary

Kierowcy muszą przygotować się na kolejne nowości w przepisach i infrastrukturze

Obowiązkowe sekundniki. Od 2027 roku urządzenia odliczające czas do zmiany światła mają być obowiązkowe na każdym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną w Polsce. Analizy wskazują, że ich obecność może zmniejszyć liczbę przejazdów na czerwonym świetle o połowę.

Koniec z "driftem" . Nowe przepisy pozwalają policji na natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy za tzw. driftowanie na drogach publicznych.

Utrata dowodu rejestracyjnego . Rządowy projekt zakłada, że kierowcy, którzy uporczywie unikają płacenia mandatów z fotoradarów, mogą stracić dowód rejestracyjny pojazdu.

Punkty karne. Pojawiają się zapowiedzi zaostrzenia przepisów dotyczących kasowania punktów karnych, co ma wyeliminować "taryfę ulgową" dla najcięższych wykroczeń drogowych.

Działania te, wspierane przez modernizację infrastruktury WORD (m.in. w Kielcach), mają na celu systematyczne zmniejszanie liczby wypadków i poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach w 2026 roku